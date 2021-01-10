「半夜冷爆」叫外送是奧客？外送員一開門哭了：差點求婚
編輯中心/綜合報導
2021-01-10 13:08:14
外送平台近幾年崛起，無論是下雨或者寒冷的天氣，民眾只要在家動動手指頭，美味的餐點就能外送到府。近日，就有一名外送員分享自己在深夜的寒天裡外送，卻遇到如女神般的客人，貼文引發熱議。
原PO在「Ubereats台灣」貼文指出「剛剛跑大夜班，冒著寒風冒著雨，送到古亭一帶一個女客人家，要找三百給客人，但是戴手套真的不太好找錢，結果客人很友善的跟我說只要找兩百就好」。「我跟他說不能這樣，趕緊生硬用力地拿出三百，客人接過錢後還是硬塞給我一百，還笑容滿面地跟我說辛苦了，當下感動到痛哭流涕，覺得客人就像天使那樣美麗又仁慈，差點單腳下跪求婚了.....不過客人是真的很正，很想娶回家」。貼文一出，網友紛紛回應「你求婚的話可能會馬上被報警XD」、「冬天遇到暖心的客人真的很開心」、「2021年才剛開始，你就想角逐最唬爛文？但不管如何，我是相信了XD」、「有道德的客人多的是！超暖」、「奧客雖然也很多，但會給小費的客人也不少，真的很暖」、「不要讓客人後悔做這些暖心的事哈哈哈」、「傻眼！才一百就要求婚笑死」。（編輯：張嘉哲）