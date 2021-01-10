中國「麥當勞叔叔」遭取代！ 新偶像挨網轟抄襲：金愛抄

知名連鎖速食店麥當勞時常推陳出新，更靠「麥當勞叔叔」和「麥當勞報報app」深植人心，不過經典的「麥當勞叔叔」這個角色卻將在中國退位了。日前中國的麥當勞「金拱門」為了推出全新二次元形象角色「開心姐姐」決定讓「麥當勞叔叔」退休，但「開心姐姐」形象曝光後卻遭質疑抄襲日本虛擬偶像「絆愛」（キズナアイ）掀起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀

綜合陸媒報導，大陸麥當勞為了獲得年輕消費者和小朋友的喜愛，推出一名全新的「開心姐姐」作為形象人物，背景設定為唱跳型偶像，更有「不愛Rap愛閱讀」的設定，民眾可以透過微信的內建程式讓這名「開心姐姐」示範跳舞，也能夠閲讀預設好的故事或小朋友寫好的故事。

▲「開心姐姐」的人物設定掀起網友討論。（圖／翻攝自中國麥當勞官網）

然而人物形象曝光後，其深棕色的長髮與頭頂的粉紅色蝴蝶結卻遭到網友質疑，外型與日本2016年推出的虛擬偶像「絆愛」（キズナアイ）過於相像，許多人物設定與元素根本是「抄襲」，更有網友抱怨「不愧是抄襲大國，什麼都能抄」、「連麥當勞叔叔都失業了，那些跟班就更不用說了」、「好爛，麥當勞就美國文化，怎麼改都不對」。

此外，目前全新的形象角色「開心姐姐」也正在官方網站上發起了徵名活動，截至目前為止，最受網友青睞的名稱前三名分別是金開心、樂小悠和金小兮，第一名金開心則因符合「來自金拱門的開心女孩」形象而遙遙領先，但消息傳到台灣也有鄉民吐槽表示「就叫金絆愛吧，要抄抄整套」、「乾脆改名金柯連」、「麥香姬才對啊」。（編輯：楊智傑）