好想買房！他見「林口、八德」超猶豫 過來人曝致命問題
編輯中心/綜合報導
2021-01-10 16:31:45
不少人儲蓄多年，就為了能買到屬於自己的一棟房子，但雙北市房價居高不下，讓許多人只能轉往新北等周邊區域看房。近日，就有網友分享，他最近在看林口跟桃園八德的房子，自己有稍微分析了一下優缺點，但還是忍不住想問「如果這兩個地點會怎麼選？」貼文也引起熱議。
原PO在《Mobile01》表示，他目前在台北市上班，最近在看林口跟桃園八德的房子，他也提到自己分析的優缺點，「八德到台北上班走國三還算很方便，但生活機能沒林口好，林口的話就覺得太潮濕，長期住好像不OK」，因此發文詢問「新北林口跟桃園八德各位會選？」許多網友看到也紛紛回應，「一定選林口，40坪以內3房，兩台除濕機，早晚倒一桶」、「林口和八德差太遠了」、「建議在上班地點附近，畫出一個半小時至一小時上班通勤的居住圈」、「八德區很廣，看您要買到哪裡附近」、「建議看新北市的，通勤比較方便」、「八德是要看靠近哪區塊，不過上下班時間基本上都是塞車」。還有不少網友都提醒塞車問題，「我家就住八德，每天開車通勤到土城上班，最近這幾年比較煩的就是交流道常常大塞車」、「選這兩個地方，基本就是要很早起床」、「台北市上班，還是乖乖買最靠近上班地點的新北第一圈就好」、「上下班時間的常態大塞車已不是普通嚴重」、「塞車問題，已經有越來越惡化的趨勢」。（編輯：許智超）