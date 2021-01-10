一堆人月薪沒6萬喊窮！外科醫師曝「殘酷原因」　網戰翻

去年受到新冠肺炎（COVID-19）影響，不僅工作難找，也有不少人苦嘆薪水太低，生活都快過不下去，不過也有一名自稱是外科醫師的網友在《Dcard》發文，表示自己一直都很納悶，為什麼社會上這麼多人抱怨自己薪水低，卻又「不夠努力」，貼文一出，網友意見兩極。

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該名男網友表示「薪水低」多半只是選擇問題，如果月薪不到六、七萬，「那應該思考的是，你是不是不夠努力，或者是為了輕鬆、為了生活，放棄了好薪水，有人會羡慕醫師、工程師的高薪，可是，你們有沒有想過人家高薪，是因為他們比你們努力」？

他表示自己是一名外科醫師，過去七年以來每個禮拜的工作時數都在100-110小時之間。每天6點到醫院，若不值班在醫院過夜，平均晚上10點左右下班；他也沒有午休時間，運氣好的話中午大概只有10分鐘可以吃便當；另外還要花下班時間寫論文、做研究。在一年365天，就連年假他都沒休息，每天不論六日、中秋還是過年，「我幾乎都到醫院上工，八年中我沒到醫院上班的日子，不到100天，沒看錯，就是一年不到15天，我現在薪水高，就是用這種生活換來的」。



▲一名自稱是外科醫師的男網友在《Dcard》發文。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash） 他也指出，很多人抱怨薪水不夠、買不起房，很羨慕醫師和工程師的高薪，但是若以他自己的上班工時比照現今的基本工資160元，「一個禮拜至少可以有16000以上的收入，一個月64000元，薪水不到6萬，就只有一個可能，『就是不夠努力』，大夜有麥當勞、加油站、便利商店，這麼多打工可以做，而且大夜時薪，比160更高，下班做ubereats兼職不行嗎」？





「這個社會也許不是公平的，但真的努力，也不會虧待你。至少努力，一個月賺個七萬不是問題，七萬在我工作的地方，存幾年要買房也不難」，他也希望大家都能多努力，少抱怨，這樣「好的薪水自然會來，買車買房都不是問題」，並在文末說道「別人薪水高、看似生活比較好，其實除了少數一帆風順的人外，只是他們比你努力」。

貼文一出，網友戰翻，「其實我覺得你這篇代表的也只是肯努力又運氣好的那群罷了，在對方不傷害他人以及社會利益下，我們任何一個人，都沒有權利去否定別人的生存方式，除非你經歷過跟他一樣的人生」、「太極端，除了努力，出身背景也要一併考慮進去吧」；也有網友認同，「同意，拼了6年學碩累了，畢業後我選擇養老，每天5:30下班，領個150／年，在新竹還是過的不錯」；不過，另外也有網友對於「高工時」提出看法，「就單純以工作時數來說，工作一週100小時，等於每天工作14.2小時，每天這樣超時工作身體過勞，薪水全部拿去貼醫藥費，請問這樣有比較好？而且外送沒有保障薪資喔」。（編輯：郭佩蓉）