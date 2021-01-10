交往9年50K女友！醫師男猶豫不想婚了　原因扯翻：太殘酷

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他透露，女友家境普通，但個性好且認真，月薪約5萬左右，交往時也能接受AA制，他認為女友現在月薪雖然還可以，成長幅度卻幾乎沒有，「未來我們在雙北生活的壓力還是很大，要開診所也很困難，突然猶豫我們是否適合結婚」。
此外，原PO還指出，最近長輩向他介紹一名女性，對方家境良好，學歷也高，整體條件聽起來十分不錯！他也坦白，自己有念頭想和對方聊聊看，「但我覺得這樣很對不起女友，所以想請問大家都是怎麼處理類似的事情或怎麼調整心態呢？」
貼文一曝光，隨即引來許多網友罵翻，「九年女友好可憐，你根本只是不想跟她定下來而已 」、「請成為王者，我也在你這個階段過，還是靠自己吧！你女朋友都跟你九年了」、「我覺得這行為好渣... 難道就只為了錢嗎？九年的感情是多麼不容易的事情，若是真的砍掉重練你能保證安安穩穩的嗎？」、「希望你女友趕快看到這篇文，看清楚她真心陪伴9年的人真正的嘴臉」。
但也有人抱持其他看法，直言「覺得可以去試看看啊！人生那麼長不要留有遺憾才好，但是你有這樣的想法就是沒那麼愛女友了吧」、「可以認識聊看看，說不定個性不合也不一定。經濟是很現實的問題，但是依照你的職業跟女友的薪水位階感覺也可以過的比一般好」。（編輯：陳雅雲）