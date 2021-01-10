騎單車衝上武嶺！手機竟「凍到當機」 熱血弟曝神解妙招
編輯中心/綜合報導
2021-01-10 18:15:37
受到寒流影響，全台各地天氣都十分寒冷，不少山區都降下美麗的白雪。近日，就有國中生分享，和同學騎單車衝上合歡山拍照賞雪，不過手機無法保暖，甚至一度冷到當機無法使用，他最後使出「妙招」順利解決，超熱血行徑吸引許多網友朝聖大讚。
原PO在《合歡山賞雪機動社團》表示，心血來潮和同學騎腳踏車衝上武嶺賞雪，但途中不小心刮傷其他遊客的車輛，「後來我有去自首，車主說沒事」，於是他就掛上自行車雪鏈繼續前進，後來還是覺得想和車主賠償、道歉，便PO文敘述此事，希望對方可以看到。原PO指出，由於手機無法保暖，就連拍出來的照片都相當模糊，甚至一度冷到當機無法使用，最後只好「強制開高負載遊戲加熱」，才讓手機漸漸恢復正常溫度，他提到，服裝部分則是全身貼滿暖暖包，最外層再套一件雨衣「結果狂流汗，然後就超冷」。許多網友也紛紛回應，「年輕真好」、「沒看過這麼熱血的」、「太厲害了！毅力很夠」、「手機真的要保暖才不會當機」、「開遊戲這招很強欸」、「遊戲這招超妙的，真是難忘的回憶」，原PO也透露，有嘗試設計一款自行車雪鏈，但還有很多地方需要改良，目前尚未做出滿意的成品，昨天後來改成在輪胎加裝釘子騎上去。（編輯：許智超）