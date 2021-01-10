木曜一日系列哪集「最有挑戰」？粉絲答案出爐：根本巔峰
編輯中心/綜合報導
2021-01-10 20:18:51
百萬訂閱Youtube頻道「木曜4超玩」以「一日系列」聞名，其中的六名主持人邰智源、泱泱、溫妮、KID（林柏昇）、謝坤達、阿部瑪利亞更是人氣高漲。近期最新主題「一日公車司機」，邰智源更是花費9個月的時間拿取證照，才開車上路，強大的毅力也瞬間引起不少網友欽佩。對此，就有網友好奇提問「一日系列哪一集最困難？」而引來不少粉絲曝光心目中的答案。
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己看完最新的一日公車司機主題後，心裡十分感動，「花了一年時間只為了70分鐘的影片，而且駕駛大客車本身就非常有難度，真的很不簡單」。不過，他也好奇發問「各位覺得一日系列那一集最困難？最有挑戰性？有沒有卦？」問題一曝光，隨即引來許多粉絲討論，「一日漁夫，大部分都在暈船」、「他還恐高，電塔應該也難」、「絕對是一日半馬，節目前置作業很長時間」、「一日香菜農吧！對討厭香菜的邰哥來說根本是一中折磨XD」、「對我而言可能是一日豬農，光在外面聞就乾嘔到不行了」、「有一集市場消毒，一堆蟑螂跑出來，看了就要吐了」。
其中「一日玉山觀測員」被最多人點名，直言「一日玉山就是巔峰了」、「一日玉山難是難在，還有上北峰，雖然是兩天也不簡單了」、「一日玉山，身體不好的人走不上去，還待一天，劇組很多人都輕微高山症，其實有點危險」、「玉山那個不容易啊」、「玉山，我就是看玉山後才開始全追的」。（編輯：陳雅雲）