他爽被邀面試「一聽時間毛爆」！網抖出內幕：心裡有底了

我是廣告 請繼續往下閱讀
他解釋，公司和面試的職位都不是服務業相關，公司地點則是在辦公商業大樓中，「就外部資訊來看是正常的公司，但可能因為是非公發公司，所以只有估狗到相當微量的面試、求職的分享，故沒有辦法更進一步的瞭解了」。
原PO無奈指出，原本預計若對方無法接受遠距方式，就直接拒絕，結果對方直接邀約假日，「有點驚訝，請問能夠假日面試的會是什麼樣子的公司，而且窗口也是在日班下班時間回覆訊息的」。
問題一曝光，隨即引來網友猜測，「假日通常有面試公司，就是假日本來就有上班，你不想做就別去面試」、「很大機率你進去後假日也要上班的公司」、「要馬休假是排班制，要馬以後假日也要出來加班」；但也有人抱持不同看法，「搞不好面試官有拿加班費啊」、「覺得你不錯，就順著你安排假日面試。只要安排好，出席面試的人員一樣有加班費」。
留言中亦有不少過來人分享經歷，認為不用太過擔憂，直言「前公司有假日找人面試，不過是因為自行把補班日延到那天上班，平常也是週休二日的」、「最近才在假日安排面試，單純因為人選跟主管都很忙只能在假日面談」、「有時候可能是key man 他平日真的沒空面試，比如在外面跑，只能利用假日進公司做資料時想節省時間順便看能否約人面試，但他沒想到這樣的行為，通常被面試者都會覺得奇怪和害怕」。
甚至有行家透露一方法能夠觀察，「看面試你的人是什麼層級，我前公司執行長或副總也假日約人面試或者談生意；但如果是人資或部門主管約，排假日和超過六點就是有加班的常態。那就問有沒有加班費心裡有個底」。（編輯：陳雅雲）