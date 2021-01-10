逛全聯驚見「流行天后」！台人一看嗨翻：雪莉請支援收銀
編輯中心/綜合報導
2021-01-10 19:51:22
美國流行天后珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）日前接下代言一款遊戲廣告，其中一句台詞「哇！珍妮佛羅培茲！」更是洗腦，被許多網友拿來惡搞。近日，就有網友發現，全聯也跟上這股潮流，在水梨的價格卡寫下「雪梨，哇珍妮佛羅培茲」，貼文一出，也讓許多網友笑翻。
珍妮佛羅培茲接下遊戲廠商的代言，在廣告中突然出現在超市，對著收銀員問：「雪莉？」見到大明星的雪莉，驚訝地說出經典台詞：「哇！珍妮佛羅培茲！」無厘頭的內容，加上10月底開始中文配音版廣告上線後，經過兩個月的洗版，成為如今最夯迷因。原PO在《我愛全聯-好物老實説》表示，日前到全聯逛街，在水果區意外發現，水梨的價格卡上竟然寫著「雪梨，哇珍妮佛羅培茲」，讓他立馬笑出來。還有網友在《Dcard》分享類似的照片，並忍不住笑虧「酷欸，這到底是什麼商品」。許多網友看到也紛紛回應，「這是工讀生自己改的嗎」、「鳳梨旁邊應該要寫，我也為此而來」、「你剛剛攻擊我的錢包」、「雪莉，請支援收銀」、「要先攻擊村莊才可以買」、「這照片有聲音」。對此，也有全聯的工讀生在留言區解釋，「那個價格卡都是公司上面更改、設計，新的檔期出來，全聯超市的員工只負責印出來然後更換」。（編輯：許智超）