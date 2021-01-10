台北人很奢侈？她怨「吃飯1舉動」超浪費 眾一聽全搖頭
編輯中心/綜合報導
2021-01-10 21:34:30
奢侈的定義因人而異，你認為昂貴、浪費或是沒必要的事物，對其他人來說或許只是日常。近日，就有女網友抱怨，先前和台北的朋友吃飯時，發現他們只要吃到不喜歡或不合胃口的食物，就不吃或直接拿去垃圾桶丟，讓她忍不住大喊浪費，貼文卻引起網友撻伐。
原PO在《PTT》表示，好幾次跟台北人出去吃飯都發現，對方只要吃到不喜歡的食物就會開始嫌東嫌西，接著直接拿去垃圾桶倒掉，或是吃一口就不吃，他們挑食的情況也相當嚴重，這讓她覺得「常常吃漢堡挑掉洋蔥，買個飲料喝一口就丟，感覺台北人真有錢！可以這樣浪費」。許多網友卻不認同原PO的想法，「這敘述還不到有錢吧，就是浪費食物了點」、「這頂多叫嬌生慣養吧」、「我遇到的有錢人水餃吃不完還會打包帶走」、「我覺得，這跟是不是台北人沒關係吧」、「以前也會吃完，看了一些營養師的建議後，就會常常倒掉東西了」、「都會區真的很多這種人，不一定是很有錢」。另外，也有網友認為，「不喜歡的東西當然挑掉啊，花錢買東西吃得那麼痛苦幹嘛」、「要點菜時就要點自己會吃的」、「這才不是有錢，是沒有珍惜食物」、「可能你遇到的人比較奢侈」、「有些東西，真的爛到值得倒掉」、「你朋友的問題，不關台北的事吧」、「不喜歡吃直接不吃比較明智」。（編輯：許智超）