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男冬天洗澡10分鐘「熱水全消失」！行家秒揭原因：會想哭

編輯中心/綜合報導

2021-01-11 05:40:00

洗澡
▲有網友抱怨，在租屋處每次洗澡時，只要約過10分鐘熱水就會消失。（示意圖／翻攝Pixabay）
受到寒流影響，全台各地天氣都十分寒冷，不少人早已拿出保暖衣物禦寒。不過，就有網友指出，自己在冷冷的冬天想洗上熱水澡，但要洗澡前必須先開電熱水器，等待加熱30分鐘，但一洗卻只能享受短短10分鐘的澡，讓他憤怒直喊「電熱水器是不是很糞？」對此，就引來許多內行人曝光原因。
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原PO於PTT八卦板上發文，表示自己租屋處為「電熱水器」，每次冬天洗澡時，洗澡水都得先加熱個半小時才能洗，「一次就只能洗10分鐘左右而已，這也太爛了吧！電費還吃那麼兇」，這就讓他火大詢問「是不是傳統的吃瓦斯的比較穩，冬天洗澡比較爽？」
▲原PO抱怨，自己開電熱水器等待30分鐘後，最終只能洗10分鐘的澡。（圖／翻攝PTT）
▲原PO抱怨，自己開電熱水器等待30分鐘後，最終只能洗10分鐘的澡。（圖／翻攝PTT）
貼文一曝光後，隨即引來許多網友討論，而原PO在留言區就再解釋租屋處為「儲水式電熱水器」，不少網友一看紛紛直指原因，「儲水式的不能要用才開啦！平常就要開著讓他自己保溫了」、「儲熱式不要關啊= =」、「租屋幾乎都小儲熱或瞬熱，瞬熱遠比小儲熱好用，水塔水太冰頂多水開小一點讓他來得及加熱就好，也比一個澡還沒洗完就變冰水好」。

但也有人透露，若儲水式電熱水器一直保持開啟狀態，恐怕會導致電費爆漲，建議可以加裝定時開關器，才能守住荷包，直言「儲熱式一直開很噴錢，要裝定時器」、「之前租屋房東也是裝儲熱的難用到哭，不關電費超高，關了洗澡前要記得開跟關，臨時想沖一下熱水也不行」、「裝timer，在你要洗澡時間長開，其餘溫度判斷」。
此外，還有建議可改裝大容量的儲熱式電熱水器，也推薦「瞬熱式電熱水器」，「儲熱才是耗電但洗起來爽，前提是水箱要夠大」、「你買太小桶了，大桶全家超爽」、「瞬熱的想用多少就有多少，每間浴室都有裝，爽」、「瞬熱式功率大但是省電費，因為熱水用多少就燒多少。儲熱式加熱時用的電流小但是加熱時間長所，用的熱水量一定比熱多，所以最後消耗的電量一定比較多」。（編輯：陳雅雲）
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