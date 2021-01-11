男冬天洗澡10分鐘「熱水全消失」！行家秒揭原因：會想哭

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貼文一曝光後，隨即引來許多網友討論，而原PO在留言區就再解釋租屋處為「儲水式電熱水器」，不少網友一看紛紛直指原因，「儲水式的不能要用才開啦！平常就要開著讓他自己保溫了」、「儲熱式不要關啊= =」、「租屋幾乎都小儲熱或瞬熱，瞬熱遠比小儲熱好用，水塔水太冰頂多水開小一點讓他來得及加熱就好，也比一個澡還沒洗完就變冰水好」。
但也有人透露，若儲水式電熱水器一直保持開啟狀態，恐怕會導致電費爆漲，建議可以加裝定時開關器，才能守住荷包，直言「儲熱式一直開很噴錢，要裝定時器」、「之前租屋房東也是裝儲熱的難用到哭，不關電費超高，關了洗澡前要記得開跟關，臨時想沖一下熱水也不行」、「裝timer，在你要洗澡時間長開，其餘溫度判斷」。
此外，還有建議可改裝大容量的儲熱式電熱水器，也推薦「瞬熱式電熱水器」，「儲熱才是耗電但洗起來爽，前提是水箱要夠大」、「你買太小桶了，大桶全家超爽」、「瞬熱的想用多少就有多少，每間浴室都有裝，爽」、「瞬熱式功率大但是省電費，因為熱水用多少就燒多少。儲熱式加熱時用的電流小但是加熱時間長所，用的熱水量一定比熱多，所以最後消耗的電量一定比較多」。（編輯：陳雅雲）