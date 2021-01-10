收到詭異領貨通知！她一查「發貨地點」傻了：真的要注意
編輯中心/綜合報導
2021-01-10 22:56:47
近年來隨著科技日新月異，民眾消費方式也變得多元，但也導致詐騙集團發展各種騙術，且越來越猖獗。近日，就有網友收到超商通知「包裹到了」，結果取貨時發現重量有異，決定檢查自己的訂單，發現根本沒訂這個包裹，讓她忍不住驚呼「詐騙手法日日翻新，大家真的要注意」，貼文也引起熱議。
原PO在《爆料公社》表示，她在9日上午收到超商領貨通知，當時沒有多想就到超商準備取貨，但他拿起包裹後，卻覺得非常奇怪，因為盒子大小跟手機大小一樣，搖一搖感覺裡面沒有放東西，她一時又想不起最近買了些什麼，決定先拒領並回家檢查網購平台的訂單。原PO一檢查才發現，訂單上根本沒有這個包裹，而且發貨地點還是一片荒地，甚至連賣家名稱也是盜用別人的，她最後也呼籲「簡單來說，對於自己不清楚的包裹，還不是要隨便取貨，詐騙手法日日翻新，大家還是多注意了」。許多網友也紛紛回應，「好文值得推，這真的很有幫助」、「上個月我也是，自動寄貨來，沒注意就領了，也是同一家轉運站，好險有退款成功」、「好險好險，還好原PO夠機警」、「我之前中招過，完全沒想到」、「我有遇過這種事情，但我腦袋很清楚，沒有去領」、「對於常網購的人來說，這真的要馬上學起來」。（編輯：許智超）