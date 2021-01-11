為何賣場音樂超俗氣？內行揭「暗黑內幕」：老闆是故意的
編輯中心/綜合報導
2021-01-11 00:06:42
許多民眾喜歡去逛超市、賣場，廣播還會傳出來各式各樣的「主題曲」，或著是一些較為俗氣、廉價的歌曲，來做為背景音樂。對此，資深音樂製作人淺倉大介就揭露，「為何賣場播放的音樂，都會讓人覺得有點俗呢？」真相也讓網友嚇傻。
日本網友「藤田佳祐」在《Twitter》分享日本音樂人淺倉大介的話，他解釋，超市之所以選用廉價俗氣的音樂，其實是一種消費心理學，因為客人在聽到這種音樂後，潛意識就會產生一種想法，順理成章地認為「這裡賣的東西價格好便宜」，因而增加購買東西的慾望。淺倉大介也提到，如果店內播放的是古典樂、旋律複雜的曲子，就會給人一種「這裡東西不便宜、高雅精緻」的感覺，通常也會是高檔餐廳或精品店會選擇播放的音樂。許多網友也紛紛回應，「長知識了！」、「原來賣場播的音樂是有玄機的」、「還想說老闆為啥要播俗氣的音樂，原來是故意的」、「我現在才知道，原來賣場的音樂都是精心挑選、製作的」，另外，也有人透露「如果播放法國音樂的話，葡萄酒的銷量就會增加許多呢」、「很多餐廳都會播放節奏快速的音樂，這樣能增加翻桌率」。（編輯：許智超）