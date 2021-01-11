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全聯點數怎用才划算？內行曝「精算神招」：別整筆抵光啊

編輯中心/綜合報導

2021-01-11 09:01:14

06全聯PX Pay支援信用卡與儲值金支付功能。
▲全聯的點數該怎麼用比較划算？小資網友專業神解。（示意圖非當事人／全聯提供）
連鎖超市「全聯福利中心」商品應有盡有、價格經濟實惠，且分店數目眾多，近乎成了超市的霸主之一，而全聯也推出PX Pay給民眾累積點數，消費後還能享有各種回饋。對此，就有網友好奇詢問，全聯的點數該怎麼用比較划算？貼文立刻引發熱議，釣出小資網友專業神解。
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原PO在臉書社團《全聯消費經驗老實說》表示，每次到全聯福利中心消費時，都會使用PX Pay累積福利點數，累積到現在已經有1萬5075點，不禁好奇詢問廣大網友「請問點數要怎麼用比較划算？」
▲全聯的點數該怎麼用比較划算？小資網友專業神解。（圖／翻攝自臉書社團《全聯消費經驗老實說》）
▲全聯的點數該怎麼用比較划算？小資網友專業神解。（圖／翻攝自臉書社團《全聯消費經驗老實說》）
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛逗趣回應「好多點」、「給你我的電話轉給我」、「請問怎麼可以累積這麼多」、「我有2萬點也擺著」、「之前火鍋季特價用點數買一堆火鍋料全家吃飽」。

對此，大多網友認為購物時直接折抵現金最划算，「折價吧！扣點買一送一的，你也不可能買太多，而且點數又會繼續加」、「我都直接叫他全部裡面點數扣一扣」、「直接當現金用，或是扣結帳金額零頭，每檔都會有扣10點買一送一，也很划算」、「折抵現金花掉」。
不過，也有內行網友指出「全折抵的話會是0元不會有發票，店員提醒我的」、「通通扣點數留點零頭付現拿個發票」、「直接買東西啊，記得留1元現金付款，發票才能對獎」。（編輯：賴詠璿）
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