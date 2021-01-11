單親小兄妹想買蝦幫媽慶生！老闆「1舉動」萬名網友哭了

一名蝦店老闆表示近日有一對小兄妹，拿著剛領到第一份薪水，到店裡想買些蝦子回家幫媽媽慶生，但無奈當時店裡蝦子已賣完，老闆不忍心看他們失望，於是請蝦車司機再送蝦過來一趟，後來他更免費送給小兄妹，貼文一出，引起近3萬人按讚，網友紛紛直呼「天氣再冷，還有你這麼溫暖，真好」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名老闆在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，表示近日有對小兄妹騎著腳踏車來到店裡，問他「叔叔，不好意思，請問這裡還有蝦子可以買嗎」，但無奈當時已經賣完了，小兄妹便一臉失望地說「沒關係，因為今天媽媽生日，我們打工領了第一份薪水想買點蝦子給媽媽吃」。

老闆繼續說道，小兄妹當時並透露家裡是單親家庭，媽媽平常都在外頭工作到很晚才能回家。老闆非常不忍心，立刻打給蝦車司機，並向他說明狀況，還好司機當時剛好回程會經過店裡，能順便送蝦子過來，「我就請兄妹在這邊跟我等一下司機，過程中也跟他們聊一下，聊著聊著司機就到了，我趕緊讓他們把蝦子帶回去」。



▲蝦店老闆免費送給小兄妹蝦子。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》） 而當時小兄妹也問了「叔叔，這樣子多少錢呢」，老闆也直接霸氣回應「不用了，司機叔叔說你們很乖，天氣很冷，快點回家，不要讓媽媽擔心」，而小兄妹當時要離開前還一直道謝，老闆也不忘叮嚀他們「外面天氣冷，騎車回家要小心」，並在文末hashtag「希望長大之後當別人需要幫助，我們也要成為別人的太陽」。

貼文一出，近3萬人點讚，網友們紛紛留言，「佛心的老闆跟司機，社會有你們這樣好心的人才有溫暖，看了好感動…辛苦了」、「突然覺得天氣再冷，還有你這麼溫暖真好」「看到這裡，突然覺得心都暖了，有一點點熱淚盈眶，我想小兄妹會一輩子感謝大哥哥老闆您的，謝謝您的溫暖，暖和了如此寒冷的冬天」、「佛心老闆與司機，好人會有福報」、「鼻酸」、「社會就是需要這種正能量」。（編輯：郭佩蓉）