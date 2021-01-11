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躍升全球首富！馬斯克曝「4大預測」：今年有望重返月球

記者楊智傑/綜合報導

2021-01-11 12:05:43

▲特斯拉創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk）擠下亞馬遜的貝佐斯（Jeff Bezos），成為目前的全球首富。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲特斯拉創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk）成為目前的全球首富，也對2021年進行四大預測。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
美國電動車特斯拉（Tesla）日前市值躍居全球第五大，即將突破一兆美元大關，股票飆漲同時也讓創辦人馬斯克（Elon Musk）正式成為全球首富。由於馬斯克熱愛跟網友互動、時不時洩漏準確度極高的「個人預測」，有媒體整理了他對2021年的4項預測，其中就包含了「全自動駕駛汽車」、「登上月球」等令人興奮的消息。
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首先，馬斯克表示特斯拉將在2021年推出「全自動駕駛」（FSD）的訂閱制訂購方案，而直到2030年將有80％的車主選擇電動車，且幾乎所有車都具有L5級自動駕駛能力，屆時全自動駕駛汽車將成為一份普遍人都有的財產，而非奢侈性開銷。
▲美國知名電動車廠商特斯拉，近日向紐約國際貿易法庭提出訴訟，指控美國政府對從中國進口電動車零件徵收關稅一事違法，使特斯拉遭受經濟損失。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲日前特斯拉市值超越臉書，股價寫下884.49美元的歷史紀錄，市值衝上8241.76億美元。（圖／美聯社／達志影像）
第二項預測則是網際網路部分，在2021年會出現民用型的衛星網路，他旗下的航太公司SpaceX已經累積發射有1000個SpaceX的衛星繞地球運行，目前衛星網路「Starlink」已經在美國、加拿大數個城市進入測試階段，使用者每月需繳納100美金就能使用下載速度達每秒50至150mb的衛星網路。這對於無法佈建實體線路的偏遠郊區網路發展有很大的助益。

預測三則是宣告在宇宙開發部份，人類將於2021年重返月球，更計畫透過SpaceX計劃於2021年10月發射獵鷹9號火箭，甚至猜測美國將能夠在今年於月球上舉辦首次「遙控器車」競賽。
最後一項預測則屬於能源儲存，他認為未來太陽能和儲能業務增幅速度將超過電動市場，特斯拉的能源公司規模有機會發展到超過電動車，當太陽能比現有的化石燃料更便宜時，世界上超過一半的國家和美國大多數州的太陽能發電價格，會等同或是低於現有價格。（編輯：楊智傑）
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