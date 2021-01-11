喝完珍奶眼睛秒亮！男狂讚「太完美」 老饕吐爆：瘋了嗎
編輯中心/綜合報導
2021-01-11 12:25:02
台灣的手搖店林立，不少人每天都要來上一杯，而說到台灣有名的飲料，絕對第一個想到「珍珠奶茶」，不只台灣人愛喝，外國人來台也指名要喝上一杯。近日就有網友分享自己喝完珍奶後瞬間震驚，並且狂讚「這真的太完美」，貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「最近真的很愛喝某家的珍珠奶茶，每次喝完飲料都還有剩下一堆珍珠，對於珍珠重度愛好者，我真的覺得這太完美了，雖然珍珠味道沒有很重，但是還是很好吃啊！」貼文一出，網友紛紛回應「你這喝錯吧...珍奶跟珍珠應該要同時都沒了才是完美」、「我喜歡珍珠跟奶茶比例剛好，雖然愛珍珠但喜歡它跟茶搭配，單吃會膩」、「討厭珍珠這麼多...沒茶了吃啥珍珠啊」、「瘋了嗎！珍珠沒配茶真的無法」、「珍珠給一大堆才討厭...珍奶比例最棒就是粉圓吃完奶茶也差不多喝完」。事實上，先前就有網友討論過「喝珍奶應該要講究奶茶與珍珠的比例恰當，才能喝完整杯時，兩物同時吸完」，其主要關鍵不只店家珍珠與奶茶比例要勻稱，「吸管位置」也很重要，「一般來說，喝珍奶吸管要插在旁邊，這樣才能均勻喝到奶茶及珍珠，如果只插中間的話只會吸到奶茶」，愛喝珍奶的民眾不仿下次可以試試看！（編輯：張嘉哲）