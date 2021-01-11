凌晨被櫃檯小姐吵醒！她投訴後臉綠了　「超毛經過」曝光

「第一次住這種摩鐵」，豈料竟嚇出整身膽！近日有名女網友表示日前臨時住進一家摩鐵的最後一間房間，其他房都客滿了。但一開門就看到許多人偶士兵，她心裡覺得很怪，因為浴室上面也吊掛著兩隻人偶，就連躺在床上時，「玩偶們也是直接看著床的」，讓她覺得超毛，還好拉門可以拉上，「眼不見為淨」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲女網友PO出摩鐵房間內部照。（圖／翻攝自《靈異公社》）

× ▲女網友PO出摩鐵房間內部照。（圖／翻攝自《靈異公社》）

▲女網友PO出摩鐵房間內部照。（圖／翻攝自《靈異公社》）

× ▲女網友PO出摩鐵房間內部照。（圖／翻攝自《靈異公社》）

原PO後來實在太累，當電話掛完沒多久就睡著了，不過老公依舊睡不著。一直到8點他們匆匆退房時，看到櫃檯人員依舊是「男的」，「離開路上我愈想愈不對，打電話回去問他『為什麼凌晨5點您們小姐在morning call』，怎知對方竟然回應『從頭到尾都是我在櫃檯，沒有其他人，更沒有女生.....』」。





這也讓她回想到當天整晚「車聲」和「雜聲」相當大，就像睡在馬路旁，原本她也在心裡咒罵「什麼爛牆壁沒隔音」，事後驚覺「會不會根本不是我活在的世界的聲音」，也難怪兒子當時一直被叫醒問「什麼聲音」，就連偶爾安靜時「他還是『感覺是被叫醒』那樣」，她也在文末補充「可想而知的小孩回來後超難帶，連續收驚兩天後，才能好好睡」。

貼文一出，網友全毛炸，「超級毛」、「5點的morning call是怎麼回事」、「這房間看了不喜歡」、「住到這種還不如連夜開車回家」、「整個雞皮疙瘩了」、「人偶容易聚陰」、「浴室那那兩隻…我不行」、「好可怕」、「哇... 原來這間我住過，好險沒住到那一間」、「好怪的房間」、「好可怕...尤其是吊在浴室的人偶跟床上的鏡子」。（編輯：郭佩蓉）