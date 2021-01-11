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冬天洗澡真的太痛苦！小資族曝「一招」爽洗：省錢又不冷

編輯中心/綜合報導

2021-01-11 13:08:31

▲一名泰女難忍酷暑，一天之內洗澡超過 10 次，最終在半夜猝死。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲寒冷的天裡，洗澡對於許多人來說非常痛苦。（示意圖／翻攝Pixabay）
受到寒流的影響，許多地方低溫下探到個位數，在這種天氣，最痛苦的莫過於要踏進浴室洗澡的那刻，要褪去身上的衣物，寒風瞬間刺穿身體，實在不好受。近日，就有網友討論「冬天到底要怎麼洗澡？」貼文引發熱議。
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原PO在「爆怨公社」貼文指出「今年的冬天真的特別冷，寒流一波接著一波來，重點是，這種天氣洗澡真的太痛苦了，現在就連上個廁所都覺得屁股快要結冰了，何況是洗澡，如果天氣再不回暖，我真的不知道自己何時會洗澡。」
▲網友討論大家在冬天幾天洗一次澡。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲網友討論大家在冬天幾天洗一次澡。（示意圖／翻攝Pixabay）
貼文一出，網友紛紛回應「當然還是要每天洗啊...不洗超噁」、「每天都會洗澡啊！浴室內開暖氣，慢慢洗」、「不洗還是覺得怪怪的」、「只要撐過那一下，就能海闊天空了啊，每天洗」；不過也有網友表示「不出門我兩天不洗沒問題」、「兩天了....真的沒流汗啊」、「要不是因為工作地方有異味，我可以3到5天不洗真的沒關係」。
另外，也有人分享自己妙招「我都開超熱水讓他熱氣充滿浴室，再進去洗」、「開熱水會有熱氣，住外面房東有包水XD」、「暖風機先開不就沒這問題了」、「先開熱水一分鐘，浴室整個都蒸氣了XD省錢不怕冷哈哈」、「沒暖氣機的先開熱水就對了，浴室會有熱熱的蒸氣哈哈，省錢小撇步」。（編輯：張嘉哲）
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