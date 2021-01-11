畢業起薪少1萬！32K妹「跟科大比」後悔：不該選校不選系

大學所就讀的科系，對於未來的發展影響重大，因此不少人當初在選填校系時，都會思考哪些科系未來較有發展，但也有人考慮未來找工作時，若頂著名校光環求職，起薪和職位會相對有保障。近日就有一名女網友在《Dcard》分享自己當初「選校不選系」的決定，導致現在自己的月薪相比科大友人少了整整1萬元，讓她不禁感嘆不已，也掀起不少台灣學子討論。

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自從4年多前從某間高職畢業後，這名女網友就面臨必須選擇普通大學或私立科大的兩難，本來自己和朋友打算一起選填雖然較不知名，但系所有名氣且師資、課程都相當優良的私立科大，卻在家人要求「讀一間親戚也聽過名字的大學」和學費考量下，靠指考成績妥協填了相同科系的普通大學。

▲原PO表示自己原先是想填這間私立科大。（圖／翻攝自《Dcard》）

原Po接著感嘆表示，畢業已經一年多了，「原本跟我選填科大的同學，因為年資夠久，加上實習、老師介紹等，每個月42k，但我現在才32K，整整差了

一萬

元」，此外她也深感系上的課程、資源相較缺乏，「雖然頂著不錯的大學光環畢業，但還是有點後悔，當初怎麼不選科大，當然這跟選什麼系也有關係，並沒有指全部的系都這樣」。

這篇經驗文也掀起不少台灣學生的共鳴，許多網友也感同身受的留言表示「沒辦法啊！台灣的觀念就這樣」、「學校資源真的很重要啊」、「乖，我懂妳感受，這感覺很差，但還是覺得妳這樣比有點偏頗，畢業證書是門票，剩下的看本事，你有本事一定被看見，事情都過去了這樣想妳只會更憂鬱，於事無補」。（編輯：楊智傑）