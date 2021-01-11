NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

早餐店阿伯送禮！他一看「藍牙耳機」哭了　真相讓網暖炸

編輯中心/綜合報導

2021-01-11 17:06:22

▲有網友去早餐店時，阿伯突然說要給他禮物，真相讓他相當感動。（示意圖／翻攝自《爆廢公社二館》及《pexels》 ）
▲有網友去早餐店時，阿伯突然說要給禮物，真相讓他相當感動。（示意圖／翻攝自《爆廢公社二館》及《pexels》 ）
台灣早餐店眾多，提供的食物不但非常多元，還可以彈性決定配料，而且街頭巷尾都可以見到早餐店的蹤影。近日，就有網友分享，他去買早餐時，阿伯突然說要送他一個禮物，而且是藍牙耳機，貼文也引起熱議。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在《爆廢公社二館》表示，他早上光台中某早餐店時，早餐店的阿伯卻突然說要送他一個禮物，原PO當時並沒有想太多，只覺得阿伯怎麼人這麼好，難不成是新年禮物嗎？接著，阿伯就拿出一副藍牙耳機，他這時才恍然大悟，「這不是我兩個多月前掉的藍牙耳機嗎？」
▲阿伯一直在等原PO回來，才能把藍芽耳機還給他。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》
▲阿伯一直在等原PO回來，才能把藍芽耳機還給他。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》 ）
阿伯解釋，「這是你去年在這掉的耳機」，他一直在等原PO回到店內拿，這番話讓原PO聽了格外感動，因為兩人並不熟識，但對方不但認得他，還將這件事情一直放在心上，所以他決定，「用新台幣報復一下阿伯！」
許多網友也紛紛回應，「感覺很重要！你這輩子只能吃這家早餐了」、「這應該要直接包下一年的早餐了」、「失而復得的東西感覺會像收到禮物一樣開心」、「阿伯的記性也太好」、「老闆強阿，不是熟客，過那麼久還記得」，另外，也有網友歪樓，「好佛心的價位」、「這家早餐店也太便宜」、「重點是這餐點價格也太便宜了吧」、「價格好親民阿」。（編輯：許智超）
關鍵字

NOW民調中心

您對哪位2020年哪位政治人物的出包事件印象最深刻？

您對哪位2020年哪位政治人物的出包事件印象最深刻？

繼續作答
李艷秋盤點執政黨9大金句，您覺得哪句最荒謬？

李艷秋盤點執政黨9大金句，您覺得哪句最荒謬？

繼續作答
喬傑立2.0即將啟動！那些年的喬傑立團體您還記得幾個？(複選）

喬傑立2.0即將啟動！那些年的喬傑立團體您還記得幾個？(複選）

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀