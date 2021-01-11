早餐店阿伯送禮！他一看「藍牙耳機」哭了 真相讓網暖炸
編輯中心/綜合報導
2021-01-11 17:06:22
台灣早餐店眾多，提供的食物不但非常多元，還可以彈性決定配料，而且街頭巷尾都可以見到早餐店的蹤影。近日，就有網友分享，他去買早餐時，阿伯突然說要送他一個禮物，而且是藍牙耳機，貼文也引起熱議。
原PO在《爆廢公社二館》表示，他早上光台中某早餐店時，早餐店的阿伯卻突然說要送他一個禮物，原PO當時並沒有想太多，只覺得阿伯怎麼人這麼好，難不成是新年禮物嗎？接著，阿伯就拿出一副藍牙耳機，他這時才恍然大悟，「這不是我兩個多月前掉的藍牙耳機嗎？」阿伯解釋，「這是你去年在這掉的耳機」，他一直在等原PO回到店內拿，這番話讓原PO聽了格外感動，因為兩人並不熟識，但對方不但認得他，還將這件事情一直放在心上，所以他決定，「用新台幣報復一下阿伯！」許多網友也紛紛回應，「感覺很重要！你這輩子只能吃這家早餐了」、「這應該要直接包下一年的早餐了」、「失而復得的東西感覺會像收到禮物一樣開心」、「阿伯的記性也太好」、「老闆強阿，不是熟客，過那麼久還記得」，另外，也有網友歪樓，「好佛心的價位」、「這家早餐店也太便宜」、「重點是這餐點價格也太便宜了吧」、「價格好親民阿」。（編輯：許智超）