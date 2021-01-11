上捷運驚覺搭反！他下車見「1景象」毛爆：怎麼還是這裡
編輯中心/綜合報導
2021-01-11 17:55:23
台北捷運近年來發展迅速，因其快速、方便的特點，吸引相當多市民搭乘其來移動。近日，就有網友和學弟、學妹在松江南京站分開後，走往不同方向的月台，由於他的車先來，便和學弟、學妹們揮手道別，結果到下一站時，竟又看見學弟、學妹們在外頭，讓他相當傻眼，貼文也引起熱議。
原PO在《PTT》替閃光（另一半）表示，日前和學弟、學妹們聚餐，吃飽後便一起去搭捷運，由於所有人的目的地都在橘線上，所以大家就一起先搭到「松江南京站」轉車，抵達松江南京後，他的車子正好進站，於是便搭上「往南勢角」的車，學弟、學妹則在車外和他道別後，走往另一邊的月台等車。奇怪的是，他在捷運上戴耳機聽歌，只見車子抵達下一站時，卻發現「學弟妹正在等車」，他當時認為應該是自己搭錯邊，因此捷運停下後，便立刻下車，但這站的站名竟顯示「松江南京站」，這讓他感到相當疑惑，「若搭錯方向的話，下站應該是行天宮站，而且當時明明很多人都上車，居然只有他發現自己搭錯車，好奇怪！」
許多網友也紛紛回應，「這超毛的」、「一種平行時空的概念」、「已經繞了一圈回來了」、「你是時空旅人吧」、「好好奇監視器拍到的東西」、「完全不可能，車頭處會有人員看乘客上車狀況」、「你是不是偷喝酒」、「你來到一個與本來世界幾乎一模一樣的平行世界啦」。另外，也有人分享，「我以前有一次也是這樣」、「我也遇過，在古亭上車過了十幾分鐘感覺時間都沒在動，結果回神我到了東門，我每天搭不可能搞錯站與站的時間，但那時候我真的覺得時間停了」，原PO也補充，閃光事後還問學妹，確認自己是否搭上往南勢角的列車，得到「對啊」的回應後，還猶豫要不要去拜拜。（編輯：許智超）