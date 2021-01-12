房市／台南交易最熱的永康　今年亮點在兩重劃區

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其一是大橋重劃區。陳萱蓉指出，由於擁有醫院、公園、學區、火車站、交流道等機能，加上重劃區內多屋齡5年內大樓，即使價格較高，但對南科族群、換屋族、偏愛新屋的小家庭別具吸引力。
陳萱蓉觀察，大橋重劃區大樓開價已介於26至32萬左右，以總價帶來看，3房平車物件都破1100萬，甚至因土地取得、建築成本不斷上漲，越新推出的建案越貴，不過，買氣仍維持不墜。她分析，總圖年初剛啟用，之後公共建設仍會持續完工，更加刺激買方購屋意願。
其次是鹽行國中區段徵收區，面積約57.6公頃，將新設鹽行國中、劃設永康大排兩側綠帶與滯洪池，另規劃住商用地，為南科、永康科工區等提供生活腹地。陳萱蓉指出，該區雖仍在規劃開發中，但預計今年完工，由於是新的重劃區，也會有新學校等公共建設，又近永康交流道，可望吸納南科工作族群買進。
另外，永康還將有物流及轉運專區市地重劃區，面積約14.5公頃，位於國道一號、永安路、中正北路所圍範圍，由於鄰近永康交流道、永康科工區、創意設計園區，永康原本又有工業區，未來可作為物流倉儲轉運中心。
此外，即使央行祭出信用管制措施打炒房，陳萱蓉說，當地多自住客，「目前看起來沒什麼衝擊，也未出現拋售潮。」