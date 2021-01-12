房市／永和最貴路段換人 近比漾又有公園
財經中心/綜合報導
2021-01-12 08:30:00
金融聯徵中心公布新北市最新房貸資料，永平路去年第三季榮登永和房貸授信額度最高的路段約1861萬，以貸款成數7成推算，總價約落在2658萬左右；在地房仲分析表示，主要是新建案緣故，不過，永平路鄰近仁愛特區，雙公園又有百貨商場，未來周邊又有捷運萬大線站點，具備未來性。
永和地狹人稠，永平路離仁愛特區不遠，鄰近永和綠寶石綠地河濱公園及永和仁愛公園，附近有比漾百貨商場，生活機能完善，未來周邊有萬大線永和永平國小站，增添交通加分條件，而區域內有永平國小、永平高中，學區完整。除此，根據金融聯徵中心資料，永平路不僅是永和區最貴的一條路，更打破仁愛路連續5季以來平均授信額度最高的紀錄；信義房屋仁愛公園店店長陳明堂對此表示，主要的影響因素是當地一指標新案交屋的緣故，共有700多戶，而永平路鄰近仁愛特區，周邊區域生活環境良好，本就是永和交易熱區之一，當地行情三房總價2500萬左右、四房約3000多萬。他進一步表示，去年以來，受惠房市大環境熱絡，永平路電梯大樓成交價都漲了一成，前年電梯大樓的每坪單價為50、51萬，去年則來到56至58萬；而因為兩房物件少，因此更為搶手，每坪單價上揚至58至60萬。