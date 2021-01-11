面試「突被推薦新職位」！她一答應卻0消息　真相超現實

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但等到第二次面試，主管解釋「這個職位太小用我，希望放我去新單位的另一個職位，並問我有沒有興趣」，雖然原PO心中立馬有挑戰意願，但主管還是建議她回去參考公司網站，思考清楚，隨後便把名片遞上。
事後原PO也答應挑戰新職位，便回電給主管，但對方告知公務繁忙，必須等到1月初才有空，「那時也12月底了，我也有蠻多約就確認沒問題後也寄了郵件」。但到了今年1月時，原PO就算聯絡該間公司主管也等不到消息，且手邊的面試邀約也逐漸變多。
原PO開始擔憂只是被拖著當作備留，她也透露該主管是副總經理，平時難以聯絡，且該公司福利好且規模大，網上沒什麼負面評價，「當然有更好的我會直接放棄這個機會，但就是雖然目前面試了很多公司，我還是對這家公司比較有興趣，我到底該不該繼續催繼續等呢？一來怕催太多次很煩，二來又真的怕對方只是拖我」。
問題一曝光，就有不少過來人紛紛苦勸原PO繼續等下去，「你想太多了，妳就安心的等到一月底再做決定，如果是大公司他要跑流程簽呈會比較久， 也有一種可能性就是他在你跟另外一個人之間做抉擇，我是覺得你就在等兩禮拜沒關係，應該很快就會有結果」。
甚至有行家指出，「他只是跟你說太小用你，希望安排你另一個職務的面試，沒有說要錄取你吧⋯⋯你可以先去上班，等到這個職缺錄取再辭職，以免兩頭空～～～」、「不要回絕，覺得可以的A先接offer，因為喜歡的B口頭答應不一定是真的，A去上班後B給你切確的錄取書，再好好的向A離職」。（編輯：陳雅雲）