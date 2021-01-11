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體恤幼兒園老師！她過年想送「3千6紅包」　眾急喊別害人

編輯中心/綜合報導

2021-01-11 19:04:05

▲一位母親在臉書社團《爆怨公社》分享， 3 歲兒子去上幼兒園，回家翻開聯絡簿卻驚見老師 2 句評語，崩潰直呼「我花那麼多錢讓你上幼兒園，不是讓你這樣去耍老師的啊」。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲有網友想送禮盒跟紅包給幼兒園老師，卻遭其他網友極力反彈。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
一年一度的春節即將來臨，互包紅包是華人新年的習俗，而紅包同時也象徵著旺財好運、祝福彼此喜事臨門之意。近日，就有家長覺得幼兒園老師太辛苦，想送禮盒和3600元的紅包給老師，並好奇問「這樣的紅包金額會不會太少？」貼文也引起網友熱議。
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原PO在《靠北幼稚園》表示，今年過年想送禮盒和紅包給幼兒園老師，「主要是覺得老師蠻辛苦的，單純想感謝老師而已，但是送禮盒覺得太單薄，所以才會想包紅包」，她打算包3600元紅包，但還是好奇「會太少嗎？一般這個是都要怎麼給啊？」
▲許多網友都認為，包紅包給老師不妥，因為有些園所規定不可以收禮。（示意圖／NOWnews資料圖）
▲許多網友都認為，包紅包給老師不妥，因為有些園所規定不可以收禮。（示意圖／NOWnews資料圖）
貼文一出，許多網友卻認為包紅包給老師非常不妥，「我覺得送禮盒已經很多了，送錢會有爭議耶」、「母湯，不要送錢，別害老師走人呀」、「其他家長表示：壓力好大」、「3600元是去參加幼稚園喜宴嗎？」、「有些園所規定不可以收禮，更何況是紅包，這樣老師會被約談！請三思呀」、「出發點是好的，但還是建議你別做」。
網友們也建議原PO，可以改其他方式感謝老師的辛勞，「我送禮都是每個老師，比如大盒禮盒，每個老師都能吃到，畢竟其他老師跟園長也都有幫忙照顧孩子」、「我覺得年節禮品，表示心意，比較恰當些」、「其實老師收到一張卡片也很感動，心意比什麼都重要」、「可以跟孩子一起寫卡片阿」、「家長的支持最重要」。（編輯：許智超）
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