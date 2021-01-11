NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

驚遇超扯外送員！狂嫌「小費」給太少　下秒舉動讓網傻眼

編輯中心/綜合報導

2021-01-11 21:47:40

▲美國有一名男子叫外送，沒想到外送員把餐點送抵門口後不肯離去，這才發現原來她是想要額外小費。（示意圖／翻攝自《Driver Man》YouTube及《pexels》 ）
▲美國有一名男子叫外送，沒想到外送員把餐點送抵門口後不肯離去，這才發現原來她是想要額外小費。（示意圖／翻攝自《Driver Man》YouTube及《pexels》 ）
近年來美食外送相當受歡迎，不少懶人只要在家中點餐，美味的熱食就會送到家門口。對此，美國紐約一名男子透過外送平台DoorDash訂餐，結果外送員把餐點送抵門口後不肯離去，這才發現原來是想要額外小費，外送員不斷要求更多的小費，讓兩人爆發口角，外送員最終直接拿餐點走人，讓他感到震驚。
我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，男子在某日晚餐訂了外送，當外送員把餐點送抵家門口後，他先是向對方道謝，接著請對方把餐點放在門廊上即可，但外送員並沒有離去，反而再度按了門鈴，「我覺得，你沒有意識到餐點是從哪來的，所以我需要和你聊聊」。
男子一開始以為是送餐過程中發生其他事，隨後才意識到，對方是在抱怨小費，儘管他已經給了8美元小費（新台幣230元），外送員卻嫌太少，還強調「我花費40分鐘把餐點送來，這非常遠，而且我把餐點提前送到」，但這也讓男子覺得奇怪。

▲儘管外送員已經拿到8美元的小費，她仍然希望男子給更多。（圖／翻攝自《Driver
▲儘管外送員已經拿到8美元的小費，她仍然希望男子給更多。（圖／翻攝自《Driver Man》YouTube ）
因為從餐廳到他家的車程只需15分鐘至20分鐘，而且如果覺得遠就不該接受訂單，但外送員卻堅持是40分鐘，「我認為你需要調整你的小費」，男子最後也動怒，直呼「我已經給了妳8美元小費」，隨後外送員直接把他的話打斷，並怒嗆「我要把食物拿回來」，接著就拿著餐點走人，讓男子相當震驚。
這段過程全都被拍下來上傳YouTube，網友們也紛紛回應，「太荒謬了，這是什麼外送員」、「希望他能拿到退款」、「食物在車裡放了40分鐘？還想要小費？食物都冷掉了」、「太誇張了，小費也不是這樣要的」，對此，外送平台DoorDash也回應，類似不恰當行為無法容忍，已註銷該名外送員資格。（編輯：許智超）
關鍵字

NOW民調中心

您對哪位2020年哪位政治人物的出包事件印象最深刻？

您對哪位2020年哪位政治人物的出包事件印象最深刻？

繼續作答
喬傑立2.0即將啟動！那些年的喬傑立團體您還記得幾個？(複選）

喬傑立2.0即將啟動！那些年的喬傑立團體您還記得幾個？(複選）

繼續作答
李艷秋盤點執政黨9大金句，您覺得哪句最荒謬？

李艷秋盤點執政黨9大金句，您覺得哪句最荒謬？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀