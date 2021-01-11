驚遇超扯外送員！狂嫌「小費」給太少 下秒舉動讓網傻眼
編輯中心/綜合報導
2021-01-11 21:47:40
近年來美食外送相當受歡迎，不少懶人只要在家中點餐，美味的熱食就會送到家門口。對此，美國紐約一名男子透過外送平台DoorDash訂餐，結果外送員把餐點送抵門口後不肯離去，這才發現原來是想要額外小費，外送員不斷要求更多的小費，讓兩人爆發口角，外送員最終直接拿餐點走人，讓他感到震驚。
綜合外媒報導，男子在某日晚餐訂了外送，當外送員把餐點送抵家門口後，他先是向對方道謝，接著請對方把餐點放在門廊上即可，但外送員並沒有離去，反而再度按了門鈴，「我覺得，你沒有意識到餐點是從哪來的，所以我需要和你聊聊」。男子一開始以為是送餐過程中發生其他事，隨後才意識到，對方是在抱怨小費，儘管他已經給了8美元小費（新台幣230元），外送員卻嫌太少，還強調「我花費40分鐘把餐點送來，這非常遠，而且我把餐點提前送到」，但這也讓男子覺得奇怪。
因為從餐廳到他家的車程只需15分鐘至20分鐘，而且如果覺得遠就不該接受訂單，但外送員卻堅持是40分鐘，「我認為你需要調整你的小費」，男子最後也動怒，直呼「我已經給了妳8美元小費」，隨後外送員直接把他的話打斷，並怒嗆「我要把食物拿回來」，接著就拿著餐點走人，讓男子相當震驚。這段過程全都被拍下來上傳YouTube，網友們也紛紛回應，「太荒謬了，這是什麼外送員」、「希望他能拿到退款」、「食物在車裡放了40分鐘？還想要小費？食物都冷掉了」、「太誇張了，小費也不是這樣要的」，對此，外送平台DoorDash也回應，類似不恰當行為無法容忍，已註銷該名外送員資格。（編輯：許智超）