女友約會偷點「炸大腸」！他一看怒提分手 理由惹怒全場
編輯中心/綜合報導
2021-01-11 23:13:04
情侶在交往期間可能會因為個性、價值觀發生爭吵，甚至以分手收場。近日，就有男網友抱怨，他和女友到西門町逛街時，沒想到女友多點了一份炸大腸，讓他氣得嗆聲「不給錢就分手」，離譜的經歷讓網友全看傻。
原PO在《靠北女友》表示，他週末與女友到西門町逛街，吃飯時先點了一碗大腸麵線，由於女友不吃辣，所以他選擇先讓對方吃，等到吃完以後，自己再加辣繼續吃，沒想到的是，女友拿給他的大腸麵線，就連一顆大腸都不剩，碗裡只有麵線，讓他相當無言。後來兩人又去吃排骨飯，結果送來時竟然又有「炸大腸」，讓他感到相當憤怒，「多了一份炸大腸！又是大腸！重點是我根本不想花大腸的錢，一份130元的炸大腸」，原PO也解釋，因為外出約會都是他買單，但女友卻在送菜單的過程，又偷劃了炸大腸。
兩人吃完離開後，原PO立刻告訴女友，「如果沒給炸大腸錢，今天立刻結束！不是花不起這130元，只是這感受太差了！難怪會是月光族，存款3,000多」。許多網友看完如此詭異的爆點，也忍不住留言嗆聲，「笑死…130元吵分手」、「不就是大腸而已，有什麼好生氣」、「看來大腸對你女友有致命吸引力，而你對大腸有咒怨」、「這種事就提分手，我覺得你還是單身好」、「下次叫女友出門記得自己帶大腸出來配飯」、「建議找個不愛大腸的女友，快分手吧」。（編輯：許智超）