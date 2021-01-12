蹲式馬桶「用手or腳」沖水？行家抖出真實答案：髒了18年
編輯中心/綜合報導
2021-01-12 00:00:19｜2021-01-12 00:05:57
出門在外都有許多地方設置公廁，供有需要的民眾可以使用。不過，就有女網友指出，自己某日到公廁上廁所時，卻因蹲式馬桶的充水閥設計，讓人不解該用手或腳按壓，而讓她苦惱發文詢問。對此，就引來行家貼心解釋真相。
原PO於《Dcard》上發文，其於內文中貼出一張公廁蹲式馬桶的沖水閥照片，她指出其位置高度約在膝蓋附近十分尷尬，這也讓她好奇發問「抬腳還壓手勒」。問題一曝光，隨即引來網友討論，其中有不少人認為應該用腳，「那我覺得很髒欸所以我都用腳」、「有標示的話，我會用拿衛生紙用手按，沒特別標示的話，我會用腳，不得不說，真的用腳比較好沖水」、「這種我只有在坐式馬桶後面的會用手壓，其他都用腳」；但也有人抱持不同看法，「我用手欸，原來我髒了18年」、「我都用手欸」、「我遇到比較高的都用手⋯⋯⋯」、「我都用手，原來用腳的一堆」、「用手，就是都有人用腳才越來越髒」。其中就有內行人透露，蹲式馬桶有分成「手壓式」和「腳踏式」兩種，一種為有大小號兩種可按壓，或按壓處較棒狀的屬於手押式；若按壓處是金屬踏板，較平坦且低，則屬於腳踏式；而原PO所貼出的圖片，應屬於以手按壓。（編輯：陳雅雲）