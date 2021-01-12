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鹹酥雞攤夾4物花180元！老饕秒指「地雷品項」：難怪會貴

編輯中心/綜合報導

2021-01-12 05:40:00

鹹酥雞
▲有女網友指出，到夜市買了4種炸物，沒想到卻被收了180元。（示意圖，圖中人物與本文無關／NOWnews資料照）
台灣道地美食種類多樣，其中鹹酥雞攤讓不少老饕愛不釋手，不論是當正餐或是宵夜，都是許多人喜愛的食物。不過，就有女網友指出，自己到夜市買了4種炸物，沒想到卻被收了180元，但老饕一看反而秒懂直呼「難怪會貴！」
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原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，表示逛夜市時就順便買了炸物當晚餐，但結帳時卻發現要價180元，她也分享各食物的價格為「玉米筍50元、魷魚50元、七里香30元、波浪薯條50元」，文末原PO就不滿抱怨「東西才一點點，我的天啊...夜市真的越來越貴」。
▲原PO透露，自己才夾4物卻花費了180元。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
▲原PO透露，自己才夾4物卻花費了180元。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
貼文一曝光，隨即引來許多網友討論，「我都點杏鮑菇，豆干，四季豆，就飽了，不用100」、「你點的都是高價位東西少的東西，你點米血黑輪就一堆了」、「你點高單價的食材吧」、「你點的都單價高量少的東西」、「吃甜不辣就爆多」。
其中就有老饕認為「玉米筍」正是問題所在，直言「除了玉米筍外，其他我覺得是正常價」、「玉米筍現在單價比較高⋯⋯」、「玉米筍我們這邊只算30欸，其它價位差不多」、「玉米筍最近有漲價，一小盒黃昏市場就要28元了，所以，還算合理」、「玉米筍現在很貴，魷魚50本來就少，其實很正常」。（編輯：陳雅雲）
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