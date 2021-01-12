NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

沒錢包紅包！她「一語」逼老公補差額　眾全愣了：太過分

編輯中心/綜合報導

2021-01-12 07:18:38

保庇鼠來寶／新春紅包鈔票不能折！注意禁忌避免觸人霉頭
▲原PO和老公討論過年包紅包給雙方長輩的事，兩方論點意外讓網友們全戰翻。（示意圖／翻攝自Pixabay）
隨著農曆新年將近，許多民眾紛紛準備過年，而每到新年「包紅包」討吉利也是必備的習俗之一。不過，10日一名人妻在臉書粉絲團《靠北老公2.0》提到，和老公討論過年包紅包給雙方長輩，希望老公幫忙補足差額，豈料卻遭丈夫回嗆，兩方論點意外讓網友們全戰翻。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO表示「昨天在跟老公討論紅包的事情」，她詢問老公「你打算包給你爸媽多少？」老公說「1萬8，你呢？」原PO回應「1萬2千8百元」，甚至反問老公「還是你要幫我填滿？總共包給我爸媽1萬8，跟你爸媽一樣」。
豈料，老公這時卻稱「我是吃你家的米長大的嗎？」原PO認為「這樣才不會丟臉啊！」老公不解直呼「有什麼好丟臉？而且平常一起跟岳父岳母吃飯，哪次不是我出？跟我爸媽吃飯，你哪次付過錢？你怎麼不幫我填滿變兩萬？」原PO卻感到不平衡的嚷道「你賺7萬多，我才賺快4萬而已，錢多那個人應該出最多，我朋友的老公都全包耶！」

▲▲原PO和老公討論過年包紅包給雙方長輩的事，兩方論點意外讓網友們全戰翻。（示意圖／記者王柏文攝）
▲原PO和老公討論過年包紅包給雙方長輩的事，兩方論點意外讓網友們全戰翻。（示意圖／記者王柏文攝）
貼文一出，隨即引發熱烈討論，許多網友看完原PO的說法，紛紛反駁「那妳怎麼不嫁給妳朋友的老公？」「你老公說得對啊！又不是吃你家米長大，他也沒叫你包給他父母吧？」「各自父母各自包，要老公填滿？這要求還真好意思提」、「事實啊，吃你家的米長大嗎？ 不要什麼都拿朋友來比，永遠比不完」、「這說法有點太過分」、「我要是妳老公，肯定也是理智線斷光光」。
不過，也有網友認為「我絕對不會跟我太太講這樣的話，我只會說『會不會太少？』她通常回『爸爸用不到這麽多』，所以看到這樣的對話覺得很不可思議。雖說我們也只是小康家庭，要養3個小孩也拿不出太多，心意比較重要。不過我爸媽和岳母人都超好，其實都回包給孫子了，每年都跟洗錢一樣」；但也有部分網友力挺原PO的想法「兩邊父母都是自己的父母，若太太負擔不了，補貼這點錢也還好吧」。（編輯：賴詠璿）
關鍵字

NOW民調中心

喬傑立2.0即將啟動！那些年的喬傑立團體您還記得幾個？(複選）

喬傑立2.0即將啟動！那些年的喬傑立團體您還記得幾個？(複選）

繼續作答
李艷秋盤點執政黨9大金句，您覺得哪句最荒謬？

李艷秋盤點執政黨9大金句，您覺得哪句最荒謬？

繼續作答
您對哪位2020年哪位政治人物的出包事件印象最深刻？

您對哪位2020年哪位政治人物的出包事件印象最深刻？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀