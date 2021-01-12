沒錢包紅包！她「一語」逼老公補差額　眾全愣了：太過分

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豈料，老公這時卻稱「我是吃你家的米長大的嗎？」原PO認為「這樣才不會丟臉啊！」老公不解直呼「有什麼好丟臉？而且平常一起跟岳父岳母吃飯，哪次不是我出？跟我爸媽吃飯，你哪次付過錢？你怎麼不幫我填滿變兩萬？」原PO卻感到不平衡的嚷道「你賺7萬多，我才賺快4萬而已，錢多那個人應該出最多，我朋友的老公都全包耶！」
貼文一出，隨即引發熱烈討論，許多網友看完原PO的說法，紛紛反駁「那妳怎麼不嫁給妳朋友的老公？」「你老公說得對啊！又不是吃你家米長大，他也沒叫你包給他父母吧？」「各自父母各自包，要老公填滿？這要求還真好意思提」、「事實啊，吃你家的米長大嗎？ 不要什麼都拿朋友來比，永遠比不完」、「這說法有點太過分」、「我要是妳老公，肯定也是理智線斷光光」。
不過，也有網友認為「我絕對不會跟我太太講這樣的話，我只會說『會不會太少？』她通常回『爸爸用不到這麽多』，所以看到這樣的對話覺得很不可思議。雖說我們也只是小康家庭，要養3個小孩也拿不出太多，心意比較重要。不過我爸媽和岳母人都超好，其實都回包給孫子了，每年都跟洗錢一樣」；但也有部分網友力挺原PO的想法「兩邊父母都是自己的父母，若太太負擔不了，補貼這點錢也還好吧」。（編輯：賴詠璿）