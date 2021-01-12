「台版北海道」秘境曝光！畫面11萬人淚讚：不用飛到國外
編輯中心/綜合報導
2021-01-12 08:12:32
連日受到寒流影響，台灣多處山區降下大雪，吸引許多「追雪」民眾。臉書粉絲團《深 ‧ 旅行》5日也貼文分享台灣雪景，「夢幻畫面」有如台版北海道一般，照片引發網友熱烈回響，短短一周就吸引11萬人次按讚。
受到寒流一波波影響，7日晚間海拔1850公尺的太平山降下今年度的首場瑞雪，太平山莊更是降下睽違3年以來的第一場雪，民眾在台灣就可以親眼看見偶有小雪花緩緩飄落，化身銀白世界，不用出國，就像到了北歐國家出遊。對此，臉書粉絲團《深 ‧ 旅行》日前也貼文分享台灣秘境景點，並稱「原來台灣也有北海道的景色」，畫面中可見，山坡上被覆蓋皚皚白雪，幾乎呈現銀白色的夢幻世界，正中央還有一棟紅色房屋，為畫面增添一分層次感與溫度。
據了解，照片中的紅色房屋，是位在中橫公路「思源埡口」的一棟廢棄建物，為舊思源派出所，大雪也讓舊思源派出所一夕爆紅。
畫面曝光後，截至目前已吸引逾11萬人次按讚朝聖，網友看完紛紛感動直呼「個人認為中橫宜蘭支線是北台灣最美的一段道路」、「不用出國竟也能看到這樣的景色，太感人了嗚嗚」、「太美了！台灣也是很美的」、「台灣雪景真的不輸北海道」、「好美，不用到國外，原來美麗就在我們身邊」、「沒想到台灣也這麼美，很慶幸生在台灣，我愛台灣這塊寶島」。（編輯：賴詠璿）