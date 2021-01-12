人妻想吃牛肉捲！一開氣炸鍋「畫面衝擊」 網笑爛：夭壽
編輯中心/綜合報導
2021-01-12 09:11:00
近來「氣炸鍋」料理食材十分流行，相較油炸過後的食物，油脂減少許多，操作起來更是簡單迅速，深受不少主婦喜愛。不過，近日一名女網友在臉書社團《爆怨2公社》貼文提到，想用氣炸鍋熱牛肉捲來吃，一打開氣炸鍋後「衝擊畫面」卻讓她嚇得說不出話，貼文曝光讓全場網友笑翻直呼「想要氣炸牛肉捲，結果老公、婆婆都氣炸了！」
原PO表示，心血來潮想要用氣炸鍋熱牛肉捲吃，啟動氣炸鍋後等待時間一到，準備拿出牛肉捲好好享用一番，一打開氣炸鍋卻驚見十分衝擊的一幕。畫面中可見，氣炸鍋內沒有任何牛肉捲，卻只見一張氣炸鍋的專用紙張，底部焦黑，還被炸出數個大洞，原PO尷尬的說「我只是想氣炸個牛肉捲而已，然後忘記放牛肉捲」，自嘲「難怪結婚3年，婆婆不讓我進廚房」。畫面曝光之後，立刻讓全場網友瞬間笑翻，紛紛回應「想要氣炸牛肉捲，結果老公、婆婆都氣炸了！」「婆婆惜命啊」、「請往婦仇者廚房發布」、「這上面是放蚊香吧」、「跟我微波包子差點炸了夫家有異曲同工之妙」、「讓你進廚房，婆婆清洗工作做不完」、「氣炸了氣炸了」、「之前也是想預熱，紙先放進去，沒想到紙就被吸上去，差點燒了！太可怕了！」（編輯：賴詠璿）