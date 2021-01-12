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老婆「領光存款」1千萬！貴婦爽當3年　竹科男反擊被讚爆

編輯中心/綜合報導

2021-01-12 10:34:38

▲男網友慘遭女友劈腿，結果對方父母竟還給他50萬支票和一台車，要他「乖乖分手」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲一名男網友表示老婆在婚後3年內將他1000萬的存款提領光，讓他再也受不了，目前已經在跑離婚流程了。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）

不少情侶在交往期間感情融洽，但婚後卻因為各種因素，漸漸地產生了嫌隙，對此，也有一名在竹科工作的男網友發文抱怨，表示自己每個月給妻子55萬元花用，但卻被嫌不夠多，妻子甚至在3年內悄悄領走了他1000萬的存款，讓他終於受不了，並在文末大罵「當我腦X好騙嗎」，貼文一出，引起熱議。

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該名男網友在臉書粉專《靠北婚姻2.0》發文抱怨，表示自己27歲就到竹科工作，33歲買房，39歲結婚成家。而結婚前妻子就一直要求原PO把房子過戶給她，但是房貸是要原PO一人負擔，因為她自己負擔不起每月18萬的房貸，並表示其他朋友們的老公都這樣做，但原PO並不同意，「因為買這棟房你一毛都沒出，卻要求掛妳名下，不合理」，無奈妻子卻常抱怨「沒安全感」。

▲一名男網友在臉書粉專《靠北婚姻2.0》發文抱怨。（圖／翻攝自《靠北婚姻2.0》）
▲一名男網友在臉書粉專《靠北婚姻2.0》發文抱怨。（圖／翻攝自《靠北婚姻2.0》）
原PO繼續說道，婚前妻子就提出要管家中財務，「我薪水加獎金加年分紅加股票投資，總計平均每月收入約88萬，扣除房貸及我個人月開銷15萬，餘額約55萬通通給她」，照常理來看，每月家中開銷及其他支出頂多5萬元，也就是原PO的妻子每月有50萬可運用，夠她去當貴婦天天逛百貨、喝下午茶了，「但結婚隔年就跟我說不夠花，要我把個人月開銷降低然後多餘的錢給她，我不願意，因此她常常碎念」。

▲男網友表示老婆在婚後3年內將他1000萬的存款提領光，讓他再也受不了，目前已經在跑離婚流程了，貼文一出，網友傻眼。（示意圖，非本人／取自Unsplash）
▲男網友表示老婆在婚後3年內將他1000萬的存款提領光，讓他再也受不了，目前已經在跑離婚流程了，貼文一出，網友傻眼。（示意圖，非本人／取自Unsplash）
也因為妻子掌管家中財務，「於是她持有我存摺印章及存摺密碼，把我辛苦存的存款，不斷提領領到只剩20萬」，而原PO發現後也問妻子「錢花在哪」，妻子竟說「平日開銷花掉」，這也讓原PO理智線斷了，「三年花掉1000萬，當我腦Ｘ好騙嗎？唯一合理解釋就是妳不斷提款，把錢存進自己的戶頭。所以我攤牌了，要離婚了，現在感覺真好」。

貼文一出，網友全傻眼，「覺得你也太厲害了，但是我也好想知道錢到底去了哪裡」、「不懂得珍惜的女人」、「以結婚之名，壓榨控制別人的努力所得！這種女人早該離了」、「恭喜你沒糊塗決定要離婚，這種花錢方式太扯」、「恭喜你，離的對。但你也太會賺了吧，在這樣不景氣的情況下，月收高成這樣，好像不正常吧」。（編輯：郭佩蓉）

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