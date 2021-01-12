老婆「領光存款」1千萬！貴婦爽當3年　竹科男反擊被讚爆

不少情侶在交往期間感情融洽，但婚後卻因為各種因素，漸漸地產生了嫌隙，對此，也有一名在竹科工作的男網友發文抱怨，表示自己每個月給妻子55萬元花用，但卻被嫌不夠多，妻子甚至在3年內悄悄領走了他1000萬的存款，讓他終於受不了，並在文末大罵「當我腦X好騙嗎」，貼文一出，引起熱議。
該名男網友在臉書粉專《靠北婚姻2.0》發文抱怨，表示自己27歲就到竹科工作，33歲買房，39歲結婚成家。而結婚前妻子就一直要求原PO把房子過戶給她，但是房貸是要原PO一人負擔，因為她自己負擔不起每月18萬的房貸，並表示其他朋友們的老公都這樣做，但原PO並不同意，「因為買這棟房你一毛都沒出，卻要求掛妳名下，不合理」，無奈妻子卻常抱怨「沒安全感」。
也因為妻子掌管家中財務，「於是她持有我存摺印章及存摺密碼，把我辛苦存的存款，不斷提領領到只剩20萬」，而原PO發現後也問妻子「錢花在哪」，妻子竟說「平日開銷花掉」，這也讓原PO理智線斷了，「三年花掉1000萬，當我腦Ｘ好騙嗎？唯一合理解釋就是妳不斷提款，把錢存進自己的戶頭。所以我攤牌了，要離婚了，現在感覺真好」。
貼文一出，網友全傻眼，「覺得你也太厲害了，但是我也好想知道錢到底去了哪裡」、「不懂得珍惜的女人」、「以結婚之名，壓榨控制別人的努力所得！這種女人早該離了」、「恭喜你沒糊塗決定要離婚，這種花錢方式太扯」、「恭喜你，離的對。但你也太會賺了吧，在這樣不景氣的情況下，月收高成這樣，好像不正常吧」。（編輯：郭佩蓉）