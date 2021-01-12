老婆「領光存款」1千萬！貴婦爽當3年　竹科男反擊被讚爆

不少情侶在交往期間感情融洽，但婚後卻因為各種因素，漸漸地產生了嫌隙，對此，也有一名在竹科工作的男網友發文抱怨，表示自己每個月給妻子55萬元花用，但卻被嫌不夠多，妻子甚至在3年內悄悄領走了他1000萬的存款，讓他終於受不了，並在文末大罵「當我腦X好騙嗎」，貼文一出，引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名男網友在臉書粉專《靠北婚姻2.0》發文抱怨，表示自己27歲就到竹科工作，33歲買房，39歲結婚成家。而結婚前妻子就一直要求原PO把房子過戶給她，但是房貸是要原PO一人負擔，因為她自己負擔不起每月18萬的房貸，並表示其他朋友們的老公都這樣做，但原PO並不同意，「因為買這棟房你一毛都沒出，卻要求掛妳名下，不合理」，無奈妻子卻常抱怨「沒安全感」。

▲一名男網友在臉書粉專《靠北婚姻2.0》發文抱怨。（圖／翻攝自《靠北婚姻2.0》）

▲男網友表示老婆在婚後3年內將他1000萬的存款提領光，讓他再也受不了，目前已經在跑離婚流程了，貼文一出，網友傻眼。（示意圖，非本人／取自Unsplash）

貼文一出，網友全傻眼，「覺得你也太厲害了，但是我也好想知道錢到底去了哪裡」、「不懂得珍惜的女人」、「以結婚之名，壓榨控制別人的努力所得！這種女人早該離了」、「恭喜你沒糊塗決定要離婚，這種花錢方式太扯」、「恭喜你，離的對。但你也太會賺了吧，在這樣不景氣的情況下，月收高成這樣，好像不正常吧」。（編輯：郭佩蓉）