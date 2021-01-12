外送員清晨送餐！女衝下樓愣「怎沒餐點」 原因全場跪了
編輯中心/綜合報導
2021-01-12 10:31:12
外送平台近年來崛起，不論是雨天還是寒冷的冬天，只要在家動動手指頭，美味的餐點就會送上門，近日，就有網友分享自己早上點了外送，沒想到外送員抵達後，興奮衝下樓的她卻非常傻眼，因為外送員手上並沒有餐點，其原因曝光後，引發熱議。
原PO在「爆怨2公社」貼文指出，這幾天天氣冷，早上就叫了熊貓，我習慣性看著手機，看著店家製作餐點到熊貓取餐出發的畫面，看到差不多了，我就會趕緊下樓等待，結果等到外送員來的時候，他卻一臉尷尬，我問他「請問怎麼了嗎？」他卻緩緩回答「抱歉，我沒取餐.....」。「我不敢相信的往箱子一看，還真的空空如也！我心裡真的炸笑，想說是不是冷到ㄎㄧㄤ掉啦哈哈！後來他又跟我說不好意思，油門一催就又跑回去取餐，第二趟送來，他仍舊保持尷尬的微笑，如今，三天過去，我還是忘不了他尷尬又不好意思的表情」。貼文一出，網友紛紛回應「肯定是冷到受不了了啦！忘記取餐太爆笑了」、「忘記取餐我真的跪了XD怎會有這種事哈哈」、「冷到一個腦袋打結」、「我的外送員是給了我東西然後就騎車走了，可是他沒拿錢...」、「太爆笑，第一次看到這種的，接受小弟一跪XD」、「真的辛苦了，這天氣有夠冷」。（編輯：張嘉哲）