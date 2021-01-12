女喊「冬天騎Gogoro」超爽！理由抖出 機車族崩潰：輸了
編輯中心/綜合報導
2021-01-12 11:35:02
隨著環保意識抬頭，不少人都會將自己的油車換成電動機車，但電動機車與油車之間仍舊有不同的優缺點，以現在市場占比來說，油車仍舊為最大宗。不過，近日就有網友分享「冬天騎Gogoro的超爽的！」貼文引發熱議。
原PO在「Gogoro Club Taiwan」貼文指出「這是我換Gogoro的第一個冬天....終於！終於！不用在寒流來的時候，車子發老半天發不起來，更不用等紅綠的時候，一直催油門怕車子熄火，入手半年，除了換電次數很頻繁外，真心覺得狗狗肉比油車都還好」。貼文一出，網友紛紛回應「真的！有同感」、「油車換過來超有感，以前冬天發車發到超生氣＝＝」、「熄火這件事真的是狗狗肉超大優點...油車大輸」、「嗚嗚，我就是發動不了的油車」、「騎油車真的時不時都會突然要重新發動」、「冬天秒發車嗎？可惡..我的油車輸了」、「我也是，終於不用再熱車了」。不過，也有網友表示「這是狗狗肉優點沒錯，但傳動部分等你騎兩年再說」、「等妳騎滿兩年再看看喜不喜歡吧哈哈，才半年」、「我自己家裡油電車都有，個人覺得優點確實不同，沒有誰贏誰輸啦」、「入手半年還太淺，一台車好不好騎至少兩年，這優點太小」。（編輯：張嘉哲）