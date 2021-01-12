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ATM領1萬秒吐10萬！女一看螢幕驚呆　眾人秒哭：小確幸啊

編輯中心/綜合報導

2021-01-12 12:32:01

atm
▲各大超商都附有ATM，提供民眾方便取錢。（圖／取自 Pixabay ）
有別於以往要拿存摺及印章到郵局、銀行去領錢，現在ATM非常方便，各大超商都有附設且具備提款、轉帳功能。近日，就有網友去ATM領錢時，表示自己要領一萬塊，結果ATM竟然吐鈔10萬元，讓她非常錯愕，貼文引發熱議。
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原PO在「爆怨公社」貼文指出「那天去領錢，原本就想領個一萬，結果吐出來竟然變成十萬，一看螢幕才發現我的銀行ATM改版了，五千後面直接變成十萬的面額，我手抖按錯....難道五千後面不能接個一萬嗎？」
▲網友分享自己去領錢時，想領一萬ATM卻吐了10萬，原來是自己所屬銀行提款介面改版，沒注意才誤按。（圖／爆廢公社）
▲網友分享自己去領錢時，想領一萬ATM卻吐了10萬，原來是自己所屬銀行提款介面改版，沒注意才誤按。（圖／爆怨公社）
貼文一出，網友紛紛回應「真好....我如果按到十萬，會顯示餘額不足」、「有錢真好，我領不出十萬」、「笑死，怎麼級距這麼大啊」、「我只看到1000、2000、3000...再上去我完全看不到，沒資格往上看」、「那也要有10萬可以領，不然也是顯示提款失敗」、「有十萬可以領算是小確幸吧XD」、「有這困擾真好，我按10萬直接顯示餘額不足」。
不過，也有網友分享經驗「可以鍵盤輸入就好，也很方便」、「我每次領錢都領兩萬，都用鍵盤輸入」、「新版的真的很陌生，我都直接改按鍵盤了」、「鍵盤不只可以打密碼，也能輸入金額，就不會按錯了」。（編輯：張嘉哲）
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