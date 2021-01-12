ATM領1萬秒吐10萬！女一看螢幕驚呆 眾人秒哭：小確幸啊
編輯中心/綜合報導
2021-01-12 12:32:01
有別於以往要拿存摺及印章到郵局、銀行去領錢，現在ATM非常方便，各大超商都有附設且具備提款、轉帳功能。近日，就有網友去ATM領錢時，表示自己要領一萬塊，結果ATM竟然吐鈔10萬元，讓她非常錯愕，貼文引發熱議。
原PO在「爆怨公社」貼文指出「那天去領錢，原本就想領個一萬，結果吐出來竟然變成十萬，一看螢幕才發現我的銀行ATM改版了，五千後面直接變成十萬的面額，我手抖按錯....難道五千後面不能接個一萬嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「真好....我如果按到十萬，會顯示餘額不足」、「有錢真好，我領不出十萬」、「笑死，怎麼級距這麼大啊」、「我只看到1000、2000、3000...再上去我完全看不到，沒資格往上看」、「那也要有10萬可以領，不然也是顯示提款失敗」、「有十萬可以領算是小確幸吧XD」、「有這困擾真好，我按10萬直接顯示餘額不足」。不過，也有網友分享經驗「可以鍵盤輸入就好，也很方便」、「我每次領錢都領兩萬，都用鍵盤輸入」、「新版的真的很陌生，我都直接改按鍵盤了」、「鍵盤不只可以打密碼，也能輸入金額，就不會按錯了」。（編輯：張嘉哲）