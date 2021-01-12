發現新大陸！便當加「1醬料」　男友一吃驚喊：超下飯

現代人越來越注重養生，許多上班族，為了避免長期吃外食而導致營養不均，都會自製便當帶去公司蒸熱，或者微波。近日一名女網友就表示，她日前幫男友帶便當，嘗試加入「1種醬料」，結果男友一吃驚為天人，大讚「超下飯！」讓她雀躍得直呼「簡直發現新大陸啊！」

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原PO在《Dcard》有趣板貼出照片並透露，平常午餐會自己帶便當，也會順便幫男友帶一份，畢竟一個人的份量很難抓，每天吃一樣的又很膩，所以會買各式各樣的醬料回來加，也常常給男友製造驚喜（驚嚇）。

▲女網友幫男友準備蒸魚便當，結果男友第一眼看到時，立馬傳訊質問「是小七醬包？」她則笑著澄清是「泰式檸檬青辣椒醬」。（圖／翻攝自Dcard）

原PO接著表示，前幾天幫男友準備蒸魚便當，起初男友看到便當本人時，立馬傳訊質問「便當裡為什麼有這麼大坨的酸黃瓜啦？是小七醬包？」她則笑回「好像！你不說我都沒發現...才不是！」同時也澄清該醬料是「泰式檸檬青辣椒醬」，她形容「吃起來就是泰式檸檬魚，但是有點微辣」，而經過一番解釋後，男友才敢放心品嘗，沒想到吃後便狂讚「很下飯！」這也讓原PO不禁直呼「吃膩便當菜的我簡直發現新大陸啊！」

此文一出，網友隨即議論紛紛「一看真的很像酸黃瓜欸！」「看起來像油蔥醬」、「覺得看起來好好吃，果然別人的女友不會讓人失望」、「醬醬團揪起來！」「好像真的可以買來煮煮看欸，如果只要加醬的話感覺超簡單，是說我也有吃過柚子胡椒醬，也很推喔」、「蒸魚加好市多泰式椒麻雞的醬超好吃」。（編輯：許苡晴）