防疫升級 高雄馬拉松宣布延期
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-01-12 13:21:23
國際疫情一直在攀升，全世界確診已經超過九千萬人，甚至死亡超過一百九十萬人，高雄市長陳其邁今（12）日表示，現階段防疫是最重要的，要跟熱愛馬拉松的朋友表示歉意，高雄馬拉松考量整個參加人數將近三萬人，宣布延期辦理，而原定2月21日舉辦的高捷公益馬拉松則傳出可能停辦。
衛生局長黃志中指出，高雄馬拉松考量到整個參加人數將近三萬人，而且整個在跑步、比賽的過程裡面，會有人跟人擁擠的狀況，在這樣的情況下，對於防疫的規格很難去確保，所以經過市府考量之後，延期辦理。高雄市長陳其邁強調，還是要以防疫優先作為最優先的考量，希望大家在整個國際疫情嚴峻的時候，能夠以最高的防疫的標準，讓整個大家都能夠安心，在防疫的工作上，也能夠全面的落實，這個是最重要的考量，所以宣布高雄馬拉松延期。
據悉，目前已報名的參賽者高達兩萬多人報名，至於延到什麼時候，待農曆年後視疫情狀況再宣布；陳其邁說，要跟所有熱愛馬拉松的朋友表示歉意，因為造成大家的不方便，等疫情趨緩、結束之後，將會辦得更盛大，讓這個活動能夠更精彩。黃志中也指出，針對整個高雄市各個大型活動部分，也遵循中央疫情指揮中心的規範，在會場裡面戴口罩、不飲食，在這樣的情況下，高雄市政府也要求相關的一些主辦單位提供防疫計畫，這部分市府會加以審核，協助他們的防疫的落實。