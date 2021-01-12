影／阿伯切魚！竟引來「貓咪討肉集團」　網笑：壓力山大

位在日本愛媛縣瀨戶內海的一座「青島」，是貓奴心目中數一數二的夢幻貓島，讓青島如此有人氣的原因，其實社群帳號「猫の島 青島物語Cat Island Aoshima」的經營者功不可，寵毛曾之前介紹過這個帳號背後是一對愛貓父女，經常拍下青島貓咪可愛的一面，並透過各大社群平台進行宣傳，提升青島的魅力呢！

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▲貓：帶什麼好料回家啊？（圖／猫の島 青島物語授權）

× ▲貓：帶什麼好料回家啊？（圖／猫の島 青島物語授權）

青島的貓咪因為沒有天敵、在居民餵養之下，貓咪的數量變成比人還多，只要望眼過去一大群貓咪盡收眼底，包你看貓看得很滿足！青島四面環海，居民大多以漁業維生，對於青島貓來說當漁船歸港、就是載著滿滿漁獲而歸的好事，總會有貓咪乖乖向前迎接漁船呢！

▲本喵聞到魚的味道，大家趕快來唷！（圖／猫の島 青島物語授權）

× ▲本喵聞到魚的味道，大家趕快來唷！（圖／猫の島 青島物語授權）

▲動作這麼慢，阿是切好了沒？（圖／猫の島 青島物語授權）

× ▲動作這麼慢，阿是切好了沒？（圖／猫の島 青島物語授權）

日前

的推主就直擊到，貓咪們已經迫不及待站在碼頭旁、期待地望向島民，似乎知道當他下船後就有一頓好料，果不其然接下來一位阿伯拎著魚，來到流理台前開始殺魚，當他在忙的同時、這時貓咪像是呼朋引伴那樣、阿伯身旁突然被一大群貓咪團團包圍著，虎視眈眈盯著阿伯的一舉一動、大聲喵喵叫不斷討吃，全部過程都被推主拍下來。

將持續分享更多青島貓貓的療癒畫面！（編輯：楊釆蓉）

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