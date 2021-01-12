NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

煤油式暖爐竟不是首選！過來人曝「優缺點」：這樣買才對

編輯中心/綜合報導

2021-01-12 17:00:26

▲有網友好奇，「煤油暖爐，真的有傳說中的好用嗎？」對此，就有人貼心解答。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有網友好奇，「煤油暖爐，真的有傳說中的好用嗎？」對此，就有人貼心解答。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
近半個月內連續3波寒流侵襲台灣，讓不少民眾冷到受不了，因此就有網友在《PTT》發文，想找台號稱暖房效率最好的「煤油暖爐」來取暖，但目前只看到1萬5千元的有貨，讓他好奇問「這個真的有傳說中的好用嗎？」對此，就有位用過煤油暖爐的網友回文，曝光煤油式的優缺點，貼文也引起熱議。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在《PTT》回文表示，煤油式的有好有壞，壞處是「有臭味、要手動加煤油（有工具會比較輕鬆）、啟用和關閉時有煤油味、煤油很貴」，而好處就是暖房很快，「遇到霸王級寒流，空調不能用你還能爽用」，他接著說明，煤油暖爐分傳統和電子式，「傳統就是手動點火，裡面有爐火燒煤油來暖房」。
而電子式的就是「電子點火、電子調控火力，有風扇直接把爐火熱風吹出，暖房速度更快」，有的還會有eco模式，油耗更省，再高級的則有熄火回油降低臭味的功能，機器外殼也不會熱到會燙傷人，原PO也建議「如果有預算的話，可以買冷暖空調加上電子式的煤油暖爐，二擇一就冷暖空調」。

如果已有空調但沒暖氣就買電子式煤油暖爐，預算不足就買最便宜的電子式暖爐，另外，他也補充「油耗部分，用了7小時電子式煤油暖爐，大約耗費0.7L的煤油，而煤油燃燒可順便殺菌，還有不推薦傳統暖爐，因為費油又危險」。

▲比起電子式煤油暖爐，原PO更推薦購買「冷暖空調」，因為比較安全且沒味道。（示意圖／取自
▲比起電子式煤油暖爐，原PO更推薦購買「冷暖空調」，因為比較安全且沒味道。（示意圖／取自 PhotoAC ）
網友們看完也紛紛回應，「傳統好處就是不怕停電，但是買不到煤油一樣GG」、「除了霸王寒流，其實台灣冬天不算冷，根本用不到」、「真的會一桶用好久」、「講真還是冷暖空調比較實際」、「煤油容易變質，放太久變色就不能用了」、「比吃電的還貴」、「煤油的問題是加油站也不敢進太多，真的冷時買不到」。
原PO也在留言區透露會推薦冷暖空調的原因，就是電子式煤油暖爐還是比空調耗電，再來就是安全和味道的問題「我覺得用戶體驗最重要，目前還是暖爐最爽，但是睡覺還是空調好」、「真的有味道啊！不過應該比傳統煤油低很多」。（編輯：許智超）
關鍵字

NOW民調中心

李艷秋盤點執政黨9大金句，您覺得哪句最荒謬？

李艷秋盤點執政黨9大金句，您覺得哪句最荒謬？

繼續作答
喬傑立2.0即將啟動！那些年的喬傑立團體您還記得幾個？(複選）

喬傑立2.0即將啟動！那些年的喬傑立團體您還記得幾個？(複選）

繼續作答
您對哪位2020年哪位政治人物的出包事件印象最深刻？

您對哪位2020年哪位政治人物的出包事件印象最深刻？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀