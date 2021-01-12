煤油式暖爐竟不是首選！過來人曝「優缺點」：這樣買才對

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而電子式的就是「電子點火、電子調控火力，有風扇直接把爐火熱風吹出，暖房速度更快」，有的還會有eco模式，油耗更省，再高級的則有熄火回油降低臭味的功能，機器外殼也不會熱到會燙傷人，原PO也建議「如果有預算的話，可以買冷暖空調加上電子式的煤油暖爐，二擇一就冷暖空調」。
如果已有空調但沒暖氣就買電子式煤油暖爐，預算不足就買最便宜的電子式暖爐，另外，他也補充「油耗部分，用了7小時電子式煤油暖爐，大約耗費0.7L的煤油，而煤油燃燒可順便殺菌，還有不推薦傳統暖爐，因為費油又危險」。
網友們看完也紛紛回應，「傳統好處就是不怕停電，但是買不到煤油一樣GG」、「除了霸王寒流，其實台灣冬天不算冷，根本用不到」、「真的會一桶用好久」、「講真還是冷暖空調比較實際」、「煤油容易變質，放太久變色就不能用了」、「比吃電的還貴」、「煤油的問題是加油站也不敢進太多，真的冷時買不到」。
原PO也在留言區透露會推薦冷暖空調的原因，就是電子式煤油暖爐還是比空調耗電，再來就是安全和味道的問題「我覺得用戶體驗最重要，目前還是暖爐最爽，但是睡覺還是空調好」、「真的有味道啊！不過應該比傳統煤油低很多」。（編輯：許智超）