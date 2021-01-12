北部醫院醫護人員確診 鄭文燦：大型活動延至年後舉行
記者李春台/桃園報導
2021-01-12 16:33:22｜2021-01-12 16:48:38
北部某醫院傳出院內醫護人員疑似感染新冠肺炎確診，該院從昨晚起通知該縣市消防局勿運送急診病患到院就診，今（12）日一般門診及掛號皆維持正常；不過上午11時許起，陸續有多輛救護車來到該院急診中心，載送約20名普通輕症病患轉往其他醫院治療。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午證實北部某醫院醫師，疑為隔離負壓病房確診者插管時感染確診(案838)，判定為院內感染；另與其同住的護理師女友也確認染疫，判定為社區感染，目前已確認確診醫師和護理人員的足跡疫調，匡列院內接觸者共464人，初採檢驗均為陰性。鄭文燦表示，案838、839軌跡已進行第一輪疫調，有三家這2人去過的場所，因人潮較多中央決定公布場所，分別為大江購物中心、星巴克國際門市以及振宇五金行國際店，並已通知停止一天進行消毒。鄭文燦表示，這段時間依中央決定，探病停止、陪病以一人為限。另針對11家責任醫院，市府衛局針對防疫物資，病床掉度整積及協助確保醫護能量。
桃園市長鄭文燦梢晚召開記者會對外說明表示，另秋冬防疫專案，市府附屬及學校尾牙一律停止；大型活動協調延期舉行，民間部份需按照防疫相關規定，八大場所及學校加強宣導戴口罩、量體溫勤洗手、酒精消毒等需積極落實。宗教寺廟會提供口罩。正文燦並且強調，有到過剛確診醫護人員足跡的三個處所民眾，若有身體不適或症狀會協助轉介採檢桃園這十一家責任醫院皆可受理。
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