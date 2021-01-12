染疫醫師軌跡店家停業消毒 鄭文燦：市府可協助民眾篩檢
記者呂炯昌/台北報導
2021-01-12 17:20:26｜2021-01-12 18:35:56
桃園市某醫院爆發新冠肺炎院內感染，一名醫師（案例838）與他的護理師女友（案例839）也確診，中央流行疫情指揮中心今（12）日下午公布確診案例去過的三個軌跡點，桃園市長鄭文燦表示，若民眾到過染疫醫師去過的軌跡點，市府可提供醫療服務，協助民眾篩檢。
桃園市政府下午舉行臨時記者會，鄭文燦表示，在中央流行疫情指揮中心協助各項防疫工作，包括軌跡調查，目前根據軌跡圖進行二輪疫調，追蹤之後會增加更多隔離人數。根據第一輪疫調，因為人潮比較多，疫情指揮中心決定公布確診案例到過軌跡點，包括1月8及9日到過大江購物中心、振宇五金店、星巴克桃園國際店也停業一天進行消毒。其他四家到過的店家因為離發病時間比較久，也一樣停業消毒降低風險。鄭文燦表示，到過指揮中心公布三個處所的民眾，如果感到身體不適，市府可以協助轉介採檢，市府11家指定醫院可以提供採檢。若民眾有不了解，可以打0800033355或是免費疫情諮詢電話1922詢問。鄭文燦指出，第二輪疫調會查更清楚，但是案839口述去過的地方，因為與其記憶有些差距，目前仍須等待第二輪疫調追查才能確定。
外傳案839染疫護理師曾在某私立大學進修，桃園市衛生局長王文彥則加以否認。
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