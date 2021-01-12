酸辣湯台語怎麼唸？全場被考倒 內行揭正解：長知識了
編輯中心/綜合報導
2021-01-12 17:08:59
酸辣湯是一道在台灣相當常見的料理，然而其獨特口感及香氣，讓許多老饕們欲罷不能，尤其酸辣湯十分百搭，無論吃水餃、鍋貼或一般飯菜，都非常適合在餐後來上一碗。不過就有網友好奇詢問，酸辣湯的台語發言該怎麼唸呢？問題一出考倒大家，引發熱議。
有網友在臉書社團《爆系知識家》發文，好奇詢問大家，「酸辣湯的台語怎麼唸？」文章掀起熱烈討論，網友們紛紛在底下留言回覆說，「喇（台語）生阿撐」、「問謝龍介」、「蒜仔湯」、「俗拉湯」、「我阿嬤說：賽喇湯」、「我們都叫四川湯（速酸湯），因為四川口味...又酸又辣」、「森辣騰」。更有內行網友指出，用教育部的「臺灣閩南語常用詞辭典」查詢，閩南語沒有酸辣湯這個詞，因為酸辣湯來自四川，其實算是外來語。許多網友進一步解釋，「跟日本外來語一樣直接念就好」、「酸辣湯源自於四川，所以閩南語無法發音」、「就跟舒跑，超跑，豪宅，藍芽，好市多，大潤發....大哥大一樣，新名詞而且沒有人能翻的順口的」、「臺語沒有這個名詞都是直接講國語，如果要硬講你只能一個字一個字直翻了」、「這個沒台語啦！就跟麥當勞肯德基一樣直接講而已」。（編輯：倪浩軒）