誤會大了！買咖啡問女店員「有套套嗎」 下秒回應超尷尬
編輯中心/綜合報導
2021-01-12 18:03:57
一早出門來杯熱騰騰的咖啡，既暖手又能醒腦，也是不少學生、上班族冬天的好夥伴。近日，就有網友分享，他去超商點了寄杯的熱拿鐵，離開前問女店員「請問有套套嗎？」這讓店員瞬間露出害羞的表情，並說「保險套在旁邊貨架上」，這時他才意識到誤會大了。
原PO在《爆怨公社》表示，去超商買咖啡時，發現今天的女店員似乎是新來的，因為以前從沒看過她，他接著取了寄杯的熱拿鐵，並順口問女店員「有套套嗎？」對方先是愣了一下，下秒露出害羞的表情說「保險套在那邊，文件區隔壁排上面貨架上」。原PO當下還無法理解，女店員為何答非所問，想了一下才驚覺大事不妙，立馬解釋「我是要咖啡隔熱杯套，因為熱咖啡燙手」，女店員聽完緊張地將杯套裝好，接著快速轉頭幫其他客人結帳，沒想到原PO的用詞，讓場面變的十分尷尬。許多網友看完卻笑虧，「你故意不說杯套齁」、「是不是想撩人家，抓到了吧」、「她才應該要來爆怨吧」、「原PO故意的吧，別裝了」、「好好講杯套不行嗎」、「杯套就杯套，幹嘛裝可愛用疊字啊」、「是不是看新手妹妹可愛，你的菜」、「你484在警局發文」、「我都說我不要套的」。（編輯：許智超）