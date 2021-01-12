訂餐廳報姓氏「木易楊」！爸秒糾正錯誤 網驚：用30年了
編輯中心/綜合報導
2021-01-12 17:49:59
日常生活中打電話常會遇到需「報姓氏」的狀況，通常會將姓分解成對方好理解的字。就有一位女網友提到，自己姓楊，每次要訂餐廳時，都會對店員說是「木易楊」，沒想到某次爸爸碰巧聽見後，立刻糾正其中錯誤，更讓不少人驚訝：「我喊錯30年了」。
一名女網友在臉書《爆怨公社》提到，過去都以「木易楊」做為自己姓氏的解釋，沒想到某天訂餐廳，被爸爸聽見才遭糾正，楊的右邊並非「易（一ˋ）」而是「昜（ㄧㄤˊ）」。原PO聽聞後也慚愧地說，「我還真的不知道，但從沒有糾正過，有店家聽過客人念對的嗎？不然解釋下去會沒完沒了，我自己還是習慣唸易哈哈」。
貼文一出也引發熱烈討論，「天啊，喊錯30年咧」、「如果我在訂為聽到客人說木ㄧㄤˊ，可能會先滿頭問號」、「木昜楊 用說的對方也聽不懂」、「我名字有昜，小到大的老師，能念出正確的發音沒幾個」、「報姓名最主要是要大眾能一聽就懂，對錯我覺得其次」。另外也有其他姓氏的網友訴苦，「草頭黃也是一樣的道理，但不這樣報，對方要想很久」、「我姓黎，黎明的黎。店員：好的，李小姐」。（編輯：潘毅）