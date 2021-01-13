房市／中路重劃區成交棟數破千 吸納在地與北客
財經中心/綜合報導
2021-01-13 08:00:00
根據桃園市地政局不動產交易e指通統計，桃園中路地區近兩年來交易量都破千棟，2020年1至10月交易1244件，較前年成長12%，專家表示，因為鄰近的桃園藝文特區、桃市府周邊發展已飽和，大樓密集，中路重劃區的純住宅規劃，綠覆率又高，生活環境較開闊，吸引桃市府周邊、藝文特區的換屋買盤。
中路重劃區為桃園區文中路、廈門街、國際路、永安路所圍的區域，因為純住宅區規劃，有三大公園，環境單純，又因鄰近藝文特區，受惠藝文特區買氣，成為近期桃園的新興交易熱區。信義房屋中路重劃店長呂杰翰表示，中路重劃區之所以交易量亮眼的原因是中路重劃區與桃園的交易熱區桃園藝文特區相近，不過因為藝文特區發展已飽和，商業機能活躍，許多習慣桃園區生活的換屋族群，會外溢至生活環境較開闊的中路重劃區購屋。
呂杰翰進一步說明，中路重劃區與藝文特區房價均價相差不大，中路重劃區有103公頃，且仍在開發中，相較於市區大樓棟距擁擠，許多換屋族看上中路重劃區面公園房屋的永久棟距，因此當地的房價也因建商品牌、是否面公園而有所差距。除了桃園市區的換屋族，中路重劃區也因緊鄰國道二號南桃園交流道，聯外交通方便，兩房總價在900萬左右，除了開車族群，搭客運往來台北單程約一小時左右，也吸引雙北地區的首購族在此購屋。