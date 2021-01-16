海中遇見「快樂海獅群」　人類驚喜：牠們會學我們的動作

這是一群友善的海獅！Instagram＠yesaccasey在澳洲的一片海中，偶遇了一群開心且充滿好奇心的海獅，這群快樂的海獅非常關注人類，牠們會盯著攝影者的動作並照樣學習。人類在海中轉圈，牠們會一同轉圈；人類往左邊游去，牠們也會一同往這方向前進，亦步亦趨的模樣實在非常可愛！甚至攝影者在水裡吹泡泡後，海獅居然也會回敬一個給他！

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▲一起游游游～（圖／Instagram＠yesaccasey）

× ▲一起游游游～（圖／Instagram＠yesaccasey）

▲發現人類了！（圖／Instagram＠yesaccasey）

× ▲發現人類了！（圖／Instagram＠yesaccasey）

▲尼～好～阿～（圖／Instagram＠yesaccasey）

× ▲尼～好～阿～（圖／Instagram＠yesaccasey）

雖然沒有紀錄到海獅吹泡泡的可愛景象，但也能從螢幕的這側感受到牠們滿滿的善意與好奇，最後甚至完全不怕人類的湊到鏡頭前面，給我們一個超近特寫！如此有趣的景象讓網友們嘖嘖稱奇，並也對海獅這個動物產生強烈的好感，大家紛紛留言說：「這個畫面實在太珍貴了！」、「實在太可愛了！」、「這張娃娃臉實在好吸引人！想摸！」、「千萬別觸碰野生動物！弄不好還要罰款喔！」。（編輯：李惠婷）