房市／鼓山TOP10熱門交易 超過一半在美術館特區
財經中心/綜合報導
2021-01-13 18:30:00
高雄市府統計2020年前三季各區熱門交易路段排行榜，鼓山區前10名中，有6個路段都位於美術館特區。實價登錄資料顯示，美術館特區目前住宅均價已破26萬，業者指出，近期以來市場游資充沛，大坪數、高總價豪宅產品買氣漸旺，加上一般自住客喜愛美術館特區居住氛圍，鎖定總價1000至1500萬物件出手，才讓買氣不墜。
鼓山區前三季建物交易棟數TOP10路段，有6路段都坐落於美術館特區，依序是美術北五街、美術東四路、美術南三路、明誠四路、美術東二路與美術東六街。另根據「高雄實價網」顯示，美術館特區2020年第三季住宅均價26.35萬，較2019年同期每坪約有1萬元、約4%漲幅，與同在鼓山區的農16特區皆是高雄市房價數一數二高的區域。信義房屋美術R15捷運店店長蔡馨儀表示，美術館特區建築物棟距、建物臨路退縮距離、進駐行業等均受法規規範，加上擁有大片公園綠地和學校，使此區的居住氛圍受到許多自住客喜愛，考量總價之下，主要多鎖定非公園景觀第一排的中古社區大樓，3房平面車位總價約介於1000萬至1500萬。
除一向支撐買盤的自住客之外，蔡馨儀表示，全球爆發新冠肺炎，但台灣疫情相對緩和，致資金回流、市場游資改挹注房地產市場，過去推不動的大坪數、高總價豪宅也陸續成交。據她觀察，考量稅制等因素，高雄豪宅大致以3000萬為「關卡」，但近期以來3000萬左右的產品買氣漸旺，其中更不乏賣了6、7年的物件，在市場資金充裕，且屋主願部分讓利的心態下而紛紛成交。