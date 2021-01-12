年菜買氣提前湧現　電商平台業績年成長翻倍

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簡育靖也指出，今年由於疫情緣故，民眾大多在家圍爐，使得年菜預購需求大增，今年除夕於2月11日，但預購買氣約在去年底就爆發，約提早1個半月左右就出現預購熱潮，至今業績年成長也達翻倍。
年菜預購熱度也出現在團購平台上，根據486團購後台觀察，近一週消費者私訊詢問年菜的量暴增，站上相關關鍵字搜尋次數也出現8倍成長；年菜開賣不到一週後，相較去年訂單已成長40％，預估今年整體年菜銷售量會較去年成長4成以上；其中，消費者偏好星級飯店年菜，主因名廚口碑及高還原的料理品質。
至於民眾最愛那些年菜？Yahoo奇摩心今（12）日公布，2021年Top10年菜排行榜中，鍋物與湯品等大份量年菜搶入榜，熱銷冠軍由經典大鍋菜砂鍋魚頭奪下，雞湯居次，而往年的年菜常勝軍佛跳牆則拿下第三，其中酸菜白肉鍋與烏蔘牛腩煲首次入榜，為今年黑馬菜品。
另外，今年許多企業宣布防疫停辦大型尾牙，轉以大宗採購伴手禮犒賞員工，帶動Yahoo奇摩購物中心的伴手禮銷量月漲3倍。Yahoo奇摩今也同時公布2021年「Top5熱銷伴手禮」，其中公益手工餅乾成伴手禮首選，顯示許多消費者送禮同時暖心作公益。
值得注意得是，茶葉禮盒也奪下伴手禮排行榜的亞軍。業者分析，由於年節將近，加上今年進入寒冬，因此許多人可能會想多喝點熱飲，來暖暖或保養身子，才帶起茶葉禮盒銷量。
根據排行榜，傳統年節必備甜點鳳梨酥與牛軋糖，成為榜上常勝軍，位居第三、四名，而雞精搶進榜拿下第五名。業者表示，疫情下消費者保健意識高漲，雞精不僅可提升免疫力，也是不管男女老少都合適的禮品，因此今年銷量才會表現如此良好；除了雞精之外，滴雞精禮盒銷量也飆升16倍，葉黃素、膠原蛋白隨身包及燕窩禮盒也相當受歡迎。